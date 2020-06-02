Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 2 июня: больше 2 тысяч зараженных

- В Ивановской области количество зараженных коронавирусом увеличилось за сутки на 80 человек. С начала пандемии число больных перешагнуло черту в две тысячи человек - подтверждено 2057 случаев COVID-19.

Среди новых зараженных 59 человек - с симптомами ОРВИ, 20 - из круга контактов ранее инфицированных, 1 человек приехал на личном транспорте из Москвы.

650 пациентов сейчас находятся на стационарном лечении, из них 125 - на кислородной поддержке, 12 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Выздоровели 786 жителей области, умерли - 18.

- В регионе резко скакнул коэффициент распространения коронавирусной инфекции. 31 мая он находился на отметке 1,6, причем в Иванове, Кинешме и Тейково - выше двух. По состоянию на 1 июня, коэффициент распространения COVID-19 в Ивановской области равняется 1,74.

- Некоторые продукты в наборах для школьников оказались без документов. Например, в Лежневском районе в Воскресенской школе на манную крупу не было бумаг, подтверждающих качество и безопасность продукта. Похожие нарушения прокуратура выявила еще в трех образовательных учреждениях региона. Директора этих школ будут привлечены к административной ответственности, сообщили в прокуратуре области.