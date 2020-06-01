2020-06-01T20:39:13+03:00
Кострома

В Костромской области на пожаре погибли дети

Брат с сестрой остались дома одни
Полина Вачнадзе
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ФОТО: СКР по Костромской областиФОТО: СКР по Костромской области
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Пожар, в котором погибли двое детей, произошел в поселке Вохма Костромской области в субботу, 30 мая.

9-летняя девочка и ее 6-летний брат остались дома одни. Как говорится в сообщении регионального Следственного Управления, внутри дома произошло возгорание, открытый огонь и задымление быстро распространились по всей площади жилища. Брат с сестрой скончались на месте происшествия, причиной смерти стало отравление результатами горения.

Частный деревянный дом был полностью уничтожен огнем.

В поселок Вохму выезжали криминалисты и эксперт-пожаротехник ЭКЦ УМВД России по Костромской области. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается, его ход находится на контроле руководства следственного управления регионе, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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