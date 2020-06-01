Анатолий Фришман: Костромская область стабильно и успешно поддерживает развитие бизнеса

Поддержка Президентом страны Владимиром Путиным участия в выборах на должность губернатора Костромской области действующего главы Сергея Ситникова стала основанием для анализа экономической ситуации в регионе многими изданиями. Мы поговорили с генеральным директором компании «Свеза» Анатолием Фришманом и он рассказал, что думает по этому вопросу.

- В Костромской области расположены два наших комбината, в Костроме и Мантурово, так что регион является для нас одним из ключевых в вопросах работы и развития бизнеса, о котором, конечно, нельзя было бы вести и речи без тесного взаимодействия с губернатором и его командой, - уверен Анатолий Семенович.

Компания является стратегическим инвестором в экономику области, поэтому не мог не отметить Анатолий Фришман деятельность Сергея Ситникова по развитию инфраструктурных проектов.

- Одним из главных его достижений стала работа по модернизации автодороги Кострома-Киров-Пермь – трасса получила федеральный статус в 2017 году и с тех пор активно ведется ее ремонт. Высвободившиеся от передачи этой магистрали в федеральную собственность средства область направила на ремонт других областных трасс: в 2020 году будет отремонтировано более 200 километров автодорог. Для нашей компании, как и для всех предпринимателей региона, эти работы имеют огромное значение – автомобильным транспортом нам доставляют сырье, а мы отгружаем клиентам готовую продукцию. Так что от состояния дорог, без преувеличения, зависит значительная часть бизнеса, - пояснил Анатолий Фришман.

Новый импульс экономике региона придаст и решенный губернатором с федеральной властью вопрос по строительству транспортного объезда Костромы - второго моста через Волгу.

- Безусловно, нельзя не отметить результаты деятельности Сергея Ситникова и его команды в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы ведем бизнес во многих регионах, и я могу отметить, что Костромская область стала одной из немногих, где вирус не получил широкого распространения, где не пришлось вводить жесткие ограничения, которые неизбежно ударили бы по экономике. Также в регионе была оперативно принята программа поддержки бизнеса в связи с распространением COVID-19, - обратил внимание на этот очень важный сейчас вопрос руководитель компании.

В целом регион стабильно и успешно поддерживает развитие бизнеса и эффективно взаимодействует с крупными инвесторами. С 2021 года в Костромской области будет действовать новый инструмент стимулирования инвестиций – инвестиционный налоговый вычет. Он дает возможность снизить платежи по налогу на прибыль для крупных компаний, осуществляющих капиталовложения в развитие производства. С инициативой этого законопроекта выступил губернатор Сергей Ситников, а областная Дума приняла его.

- Как руководитель одного из крупнейших инвесторов в экономику Костромской области, могу уверенно утверждать, что новый закон повысит возможности региона по привлечению крупных инвесторов, - сказал Анатолий Семенович. - Эффективно работают в области и механизмы социальной ответственности бизнеса. При поддержке властей и личной поддержке Сергея Константиновича мы построили два важных спортивных объекта – зимние катки в Костроме и Мантурово.

Совместно с региональными властями компания активно поддерживает Федеральный проект «Старшее поколение». В Костромской области мероприятия реализуются в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Костромской области». Также компания активно помогает своим сотрудникам предпенсионного возраста в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

Конечно, область сталкивается и с вызовами, которые нужно будет решать в ближайшие годы. Например, остро стоит вопрос с кадрами – в регионе наблюдается убыль населения, в первую очереди уезжают молодые люди, которые стараются найти работу в крупных городах.

- В результате наши комбинаты сталкиваются с дефицитом квалифицированных сотрудников. Еще одна задача, которую нам предстоит решить совместными усилиями, является недостаточная оснащенность лесного хозяйства области дорогами, этот фактор сказывается на эффективности лесозаготовки и сдерживает развитие лесопромышленного комплекса региона, - говорит Анатолий Фридман. - Уверен, что политика по развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, проводимая Сергеем Ситниковым и его командой, поможет справиться с этими задачами, и у нас у всех будет еще больше поводов гордиться Костромской областью и ее предприятиями.