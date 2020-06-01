Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 1 июня: число заболевших приближается к двум тысячам
По данным на вечер 31 мая, в Ивановской области зафиксировали еще 77 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1977 человек.
В Ивановской области на COVID-19 продолжают тестировать пациентов с диагнозами ОРВИ и пневмония. Всего выявили 886 положительных результатов, из них 46 за последние сутки.
С момента начала пандемии в регионе выздоровели 783 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. 18 человек спасти не удалось. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. На карантине под наблюдением врачей остаются 2392 жителя региона.
Статистика распространения COVID-19 по Ивановской области такова:
Иваново - 740;
Шуя - 220;
Тейково - 112;
Кинешма - 112;
Родниковский МР - 95;
Кохма - 71;
Гаврилово-Посадский МР - 71;
Приволжский МР - 68;
Фурмановский МР - 68;
Шуйский МР - 49;
Ивановский МР - 47;
Южский МР - 47;
Вичуга - 39;
Кинешемский МР - 31;
Ильинский - 29;
Тейковский МР - 29;
Вичугский МР - 24;
Лежневский МР - 24;
Заволжский МР - 20;
Комсомольский МР - 17;
Юрьевецкий МР - 12;
Палехский МР - 11;
Савинский МР - 11;
Верхнеландеховский МР - 8;
Лухский МР - 8;
Пучежский МР - 8;
Пестяковский МР - 5.
ИСТОЧНИК KP.RU