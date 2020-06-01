Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 1 июня: число заболевших приближается к двум тысячам

По данным на вечер 31 мая, в Ивановской области зафиксировали еще 77 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1977 человек.

В Ивановской области на COVID-19 продолжают тестировать пациентов с диагнозами ОРВИ и пневмония. Всего выявили 886 положительных результатов, из них 46 за последние сутки.

С момента начала пандемии в регионе выздоровели 783 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. 18 человек спасти не удалось. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. На карантине под наблюдением врачей остаются 2392 жителя региона.

Статистика распространения COVID-19 по Ивановской области такова:

Иваново - 740;

Шуя - 220;

Тейково - 112;

Кинешма - 112;

Родниковский МР - 95;

Кохма - 71;

Гаврилово-Посадский МР - 71;

Приволжский МР - 68;

Фурмановский МР - 68;

Шуйский МР - 49;

Ивановский МР - 47;

Южский МР - 47;

Вичуга - 39;

Кинешемский МР - 31;

Ильинский - 29;

Тейковский МР - 29;

Вичугский МР - 24;

Лежневский МР - 24;

Заволжский МР - 20;

Комсомольский МР - 17;

Юрьевецкий МР - 12;

Палехский МР - 11;

Савинский МР - 11;

Верхнеландеховский МР - 8;

Лухский МР - 8;

Пучежский МР - 8;

Пестяковский МР - 5.