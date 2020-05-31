Чудеса науки: жизнь и химия

31 мая отмечается День Химика. Переславское предприятие разрабатывает и производит уникальную продукцию, которая может помочь в борьбе с коронавирусом

О том, как зародилась и развивалась компания ООО «Технолог» (ООО «Химбиотех») нам рассказал ее руководитель Игорь Бойко.

- Игорь Иванович, в этом году ООО «Технолог» отмечает свое 30-летие. А с чего все начиналось?

- Я приехал в Переславль в 1977 году, пройдя по конкурсу на должность заведующего лабораторией Переславского филиала ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТ. До этого в 1971 году я закончил институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова и преподавал в Политехе в Ульяновске.

Когда начались перестроечные пертурбации я понял, что «спасение утопающих - дело рук самих утопающих». И в 1990 году создал фирму «Технолог».

Первоначально предполагалось, что мы будем обеспечивать сырьем один из новых цехов Славича, но в то время все быстро менялось. Выяснилось, что продукция того цеха уже морально устарела и никому не нужна. Соответственно, и проект не состоялся. Мы начали искать другие направления, реализовывать собственные разработки - в частности, в сфере тонкого органического синтеза, супернаукоемких технологий.

В нашем «багаже» - производство суперчистых растворителей для оборонного комплекса, микроэлектроники и медицины, специальных пленок, люминофоров для лазерных технологий и систем защиты ценных бумаг, другие продукты тонкого органического синтеза. Получалось у нас неплохо. Запомнился один случай, когда мы выиграли конкурс на поставку чертежной пленки с особенными параметрами. В тендере участвовали и немцы, и японцы, и американцы. Поздравляя нас с победой конкурент-американец предположил: «Наверное, в вашей компании в сфере научных исследований работают человек 500». Я тогда только улыбнулся - на тот момент в Технологе было ровным счетом 9 работников.

- Игорь Иванович, нам сказали, что на вашем предприятии можно не бояться вирусов. Почему?

- Потому, что мы их уничтожаем. Одно из наших направлений - производство антисептиков, средств для дезинфекции помещений, ветеринарии.

Вообще самый большой успех к нам пришел в 2008 году, когда в России была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Тогда мы взялись за разработку дезинфектанта нового поколения, а затем - и за выпуск дезинфицирующих средств на его основе. Они оказались эффективными, и мы получили крупный заказ на обеспечение этой продукцией всех приграничных областей России. Вспышку заболеваний удалось подавить, а мы смогли превратиться из арендаторов в собственников своих помещений, выкупить пустовавший корпус Славича. Кстати, сейчас африканская чума свиней порой вновь дает о себе знать. Но в Переславском районе ее нет - здесь все знают, к кому обращаться!

- Тема дезинфекции сейчас очень востребована в связи с пандемией коронавируса. Вы работаете и на этом направлении?

- Мы полагаем, что средство для уничтожения коронавируса у нас уже есть. Но оно нуждается в проведении испытаний. Мы направили соответствующее письмо министру здравоохранения. Сами проводить испытания мы не можем - это очень дорого. В то же время мы знаем, что наш дезинфектант убивает даже сибирскую язву. Так что, по логике вещей, и с коронавирусом должен справиться. Будем ждать реакции минздрава - мы получили ответ, что наше обращение рассматривается.

- Существуют десятки дезинфицирующих средств. Что потребителю нужно учитывать, делая выбор?

- Как правило, клиентам хочется получать дезинфицирующие средства по цене воды, «но чтобы всю заразу убивало». При этом нам постоянно приходится объяснять потенциальным покупателям, что нужно учитывать, какую площадь можно обработать определенным количеством того или иного средства. В частности, одно из наших средств добавляется в воду в пропорции 2-5 литров (в зависимости от цели дезинфекции) концентрата на тонну.

Сейчас, в условиях пандемии, мы подарили городу Переславлю дезинфектанты двух типов - 100 и 50 килограммов. Вот и представьте, какие площади ими можно обработать! Их основной компонент - тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА). Во всем мире его производим только мы. А это значит, что у возбудителей болезней нет к нему «привыкания».

Еще среди первостепенных плюсов то, что уже проводившиеся испытания показали: ТМДЭТА одинаково убивает и вирусы, и микробы, и грибки. Это особенно важно, когда начинается эпидемия, возбудитель которой еще не определен.

Сейчас наши дезинфицирующие средства применяют ярославские автотранспортные предприятия, трамвайно-троллейбусное управление. Для них очень важна низкая токсичность нашей продукции для человека, отсутствие раздражающего на кожу действия, почти полное отсутствие запаха. И нам просто больно видеть, когда уборщицам приходится пользоваться хлорной известью, разъедающей руки, или формалином, который обладает канцерогенными свойствами.

Добавлю, что наши дезинфектанты намеревался закупать Казахстан, но сейчас на законодательном уровне запрещено вывозить такие средства из России. Между тем бесплатно протестировать продукцию Технолога предлагает Тайвань, интересуются ею арабские страны. Это связано не только с пандемией коронавируса, но и с предотвращением других заболеваний.

Генеральный директор предприятия - Игорь Бойко. ФОТО: Тамара Смирнова

- Какие еще направления присутствуют в вашей деятельности?

- Их достаточно много. Например, сейчас мы разрабатываем вещества, которые позволят бороться с гниением, в частности, в овощехранилищах.

Очень интересен разработанный и выпускаемый нами пористый поливинилформаль. Это газонаполненный полимерный материал, который обладает очень высокой водопоглощающей способностью. Его применяют в самых разных сферах. Началось с рыболовного флота - заказчикам было нужно защищать холодильники от накапливающейся воды. Затем оказалось, что пористый поливинилформаль очень удобен и для сельхопроизводителей. Можете поставить эксперимент у себя дома: добавьте кубики нашего продукта в землю в горшке и поливайте свой любимый цветок раз в месяц - пористый поливинилформаль будет сохранять для растения влагу, а корни в него свободно проникают. Если же в маленьких горшочках-капсулах из этого материала высаживать семена, то растения будут защищены от засухи. Этим очень заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах и Ираке - достигается значительная экономия воды при поливе, что крайне важно для стран с засушливым климатом. К сожалению, контакты с зарубежными партнерами пока пришлось отложить из-за пандемии.

Пористый поливинилформаль применяется и в космосе - он используется при производстве скафандров и космических туалетов.

Если же через пористый поливинилформаль фильтровать дизельное топливо, то он удерживает многие канцерогены и «вытаскивает» воду - а это особенно важно для тех, кто работает в северных регионах… Список покупателей наших фильтрующих элементов постоянно расширяется.

- Игорь Иванович, мы с вами разговариваем в преддверии вашего профессионального праздника - Дня химика. Что вас больше всего беспокоит в профессиональном плане?

- К сожалению, я вынужден констатировать: у нас заметно снизилось качество подготовки молодых специалистов. Это проблема и для нас, и для наших коллег. Нам очень хочется видеть умных и трудолюбивых преемников, которые способны разрабатывать прорывные технологии! Наши молодые друзья, выбирайте науку, поступайте в вузы, приходите на производства!