Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 31 мая: за сутки увеличилось количество больных, переведенных в реанимацию

По данным на вечер 30 мая, еще 87 жителям Ивановской области поставили диагноз коронавирус. Общее количество заболевших достигло 1900 человек.

Из новых случаев 49 больных были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 35 - контактировали с ранее заболевшими. Два человека прибыли из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Сейчас устанавливается круг их контактов.

За минувшие сутки выписали 76 пациентов, всего выздоровевших с начала пандемии - 783. 18 ивановцев спасти не удалось, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

На лечении в больницах находятся 622 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, на кислородной поддержке - 109. Ежедневно увеличивается количество больных, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. За минувшие сутки выросло число пациентов, переведенных в реанимацию. В основном это люди старше 60 лет.

В регионе зафиксировали и рост количества пневмоний. Причем болезнь у многих протекает в тяжелой форме. За сутки с данным диагнозом госпитализировали 54 человека.

На карантине под наблюдением врачей остается 2310 жителей области. 3826 ивановцев ожидают результат тестов на коронавирус, за минувшие сутки анализ сдали еще 1028 человек.