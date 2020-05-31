2020-05-31T01:00:29+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 31 мая: за сутки увеличилось количество больных, переведенных в реанимацию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 31 мая
Светлана Крутикова
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За минувшие сутки выросло число пациентов, переведенных в реанимациюЗа минувшие сутки выросло число пациентов, переведенных в реанимациюФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным на вечер 30 мая, еще 87 жителям Ивановской области поставили диагноз коронавирус. Общее количество заболевших достигло 1900 человек.

Из новых случаев 49 больных были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 35 - контактировали с ранее заболевшими. Два человека прибыли из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Сейчас устанавливается круг их контактов.

За минувшие сутки выписали 76 пациентов, всего выздоровевших с начала пандемии - 783. 18 ивановцев спасти не удалось, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

На лечении в больницах находятся 622 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, на кислородной поддержке - 109. Ежедневно увеличивается количество больных, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. За минувшие сутки выросло число пациентов, переведенных в реанимацию. В основном это люди старше 60 лет.

В регионе зафиксировали и рост количества пневмоний. Причем болезнь у многих протекает в тяжелой форме. За сутки с данным диагнозом госпитализировали 54 человека.

На карантине под наблюдением врачей остается 2310 жителей области. 3826 ивановцев ожидают результат тестов на коронавирус, за минувшие сутки анализ сдали еще 1028 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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