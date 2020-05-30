2020-05-30T01:00:53+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 30 мая: в регионе начали делать тесты на антитела к COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 30 мая
Светлана Крутикова
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В Ивановской области начали делать тесты на антитела к COVID-19В Ивановской области начали делать тесты на антитела к COVID-19Фото: Виталий ТИМКИВ
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По данным на вечер 29 мая, еще у 68 жителей региона диагностировали коронавирус, общее число заболевших достигло 1813 человек. За сутки выписали 61 пациента, всего с момента начала пандемии выздоровели 708 ивановцев.

На лечении в больницах находятся 633 пациента. Пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 113 - на кислородной поддержке. На карантине под наблюдением врачей остаются 2228 человек. За последние сутки анализы на COVID-19 взяли у 1205 жителей области. Всего в регионе ждут результатов по 3856 тестам.

В настоящее время карантин действует в нескольких медицинских учреждениях. Это хирургическое отделение Шуйской ЦРБ, терапевтическое отделение Фурмановской ЦРБ, неврологическое отделение ГКБ №3, три отделения психиатрической больницы «Богородское». Больных направляют в другие лечебные учреждения.

В регионе начали делать тесты на антитела к COVID-19. Первая партия, 150 штук, пришла не этой неделе. На следующей ожидают новое поступление. Тест-системы будут использовать в основном на станциях переливания крови.

Ивановская область подала заявку в федеральный Роспотребнадзор на исследование популяционного иммунитета к коронавирусу. Подобные работы проводятся сейчас только в Москве. Ответ из Министерства здравоохранения пока не пришел.

В Ивановской области запустили акцию «Дорогу врачам». Медики, работающие с больными коронавирусом, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Врачи городской больницы №1 уже получили универсальные проездные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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