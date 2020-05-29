Владимир Путин одобрил курс костромского губернатора Сергея Ситникова

Президент открыто заявил о поддержке выдвижения на новый срок действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Общение в формате видеоконференции состоялось сегодня, 29 мая. Результатом рабочей встречи стал ряд поручений в адрес областного правительства по вопросам, инициатором обсуждения которых стал глава костромского региона.

Сергей Ситников доложил Владимиру Путину о положении дел в Костромской области. И первое – самое актуальное на сегодня - ситуация с коронавирусом. Уровень заболеваемости в возглавляемом Ситниковым регионе значительно ниже среднероссийских показателей, коечный фонд занят только на треть. Благодаря губернаторской поддержке, местные швейные производства оперативно переориентировались на пошив средств индивидуальной защиты. За оперативное тестирование противочумных костюмов глава региона поблагодарил Министерство обороны и военную академию, которая базируется в Костроме.

Регионом Сергей Ситников руководит с 2012 года. Область для него родная, поэтому он знает проблемные вопросы, досконально владеет информацией. На возникающие во время общения вопросы Президента губернатор отвечал, что называется, «сходу» и откровенно. И это сразу же отметил Президент:

- Я вижу по Вашей реакции, что Вы в материале, понимаете, что происходит и что надо делать, знаете…

К примеру, причиной низкой урожайности в аграрной сфере в прошлом году стали проливные дожди. Многие культуры даже не смогли убрать, Сергей Ситников сразу назвал конкретную цифру - 15% урожая осталось на полях.

Без подсказок глава Костромской области говорил и об одной из стратегических отраслей региональной экономики – ювелирке. Она дает около 18% всех доходов бюджета. Золотых и серебряных дел мастера сейчас испытывают трудности, и об этом Сергей Ситников тоже не боится открыто говорить главе государства. К Президенту Сергей Ситников обратился с просьбой включить отрасль в федеральный перечень пострадавших от распространения коронавируса. Реакция Президента – мгновенная:

- Переговорю с Председателем Правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки, подумаем, что можно для вас сделать.

Внимания Президента были удостоены все вопросы, которые поднял костромской губернатор. Владимир Путин отметил, что все документы по Костроме у него под рукой и уже изучены. В том числе – по строительству второго моста.

- …Конечно, мост, о котором Вы сказали, – это проблема. Я обязательно поручу Правительству проработать это как можно быстрее.

Из выступления Сергея Ситникова видно, что он полон сил и готов реализовывать уже начатые и новые проекты. На встрече он заручился поддержкой Владимира Путина - и теперь во всеоружии готов баллотироваться на новый срок. Причем, слова одобрения от Президента прозвучали очень по-доброму.

- Я с удовольствием Вас поддержу, - сказал Владимир Путин.