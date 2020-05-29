Костромским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатили 2,3 миллиона
Костромским медикам, работавшим с коронавирусными больными, наконец-то выдали стимулирующие премии. Правда, чтобы это произошло, пришлось вмешаться региональной прокуратуре.
Нарушения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей «скорых» выявили в 10 медицинских учреждениях.
- Не были своевременно приняты необходимые локальные нормативные акты, что не позволило перечислить работникам стимулирующие выплаты в положенные сроки, - сообщает прокуратура Костромской области.
После вмешательства ведомства, 187 костромских медиков получили премии на общую сумму 2,3 миллиона рублей.
На данный момент в регионе выявлен 691 случай заражения коронавирусом, 365 человек уже вылечились. От COVID-19 умерли 9 костромичей.
ИСТОЧНИК KP.RU