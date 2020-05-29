2020-05-29T13:14:53+03:00
Кострома

Костромским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатили 2,3 миллиона

Но только после вмешательства прокуратуры
Полина Вачнадзе
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187 костромских медиков получили премии на общую сумму 2,3 миллиона рублей187 костромских медиков получили премии на общую сумму 2,3 миллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Костромским медикам, работавшим с коронавирусными больными, наконец-то выдали стимулирующие премии. Правда, чтобы это произошло, пришлось вмешаться региональной прокуратуре.

Нарушения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей «скорых» выявили в 10 медицинских учреждениях.

- Не были своевременно приняты необходимые локальные нормативные акты, что не позволило перечислить работникам стимулирующие выплаты в положенные сроки, - сообщает прокуратура Костромской области.

После вмешательства ведомства, 187 костромских медиков получили премии на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

На данный момент в регионе выявлен 691 случай заражения коронавирусом, 365 человек уже вылечились. От COVID-19 умерли 9 костромичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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