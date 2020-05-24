2020-05-24T13:33:19+03:00
Общество

Во время гастролей в Ярославле умер легенда цирка Тамерлан Нугзаров

Он скончался утром 24 мая
Полина Вачнадзе
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В мае Тамерлан Нугзаров попал в больницу с воспалением легких. ФОТО: группа "Джигиты Тамерлана Нугзарова" ВКонтактеВ мае Тамерлан Нугзаров попал в больницу с воспалением легких. ФОТО: группа "Джигиты Тамерлана Нугзарова" ВКонтакте
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В возрасте 77 лет скончался Народный артист РСФСР, легендарный цирковой наездник Тамерлан Нугзаров. В ярославский цирк руководитель конно-балетного спектакля "Горская легенда о любви" приехал с одноименной программой, но, к сожалению, мало кто и зрителей успел ее увидеть - массовые мероприятия из-за пандемии были отменены, артисты успели дать лишь два представления. Гвоздем программы должна была стать конно-акробатическая композиция Тамерлана Нугзарова "Половецкие пляски", когда на арене одновременно оказывались почти двадцать лошадей. Гастроли в Ярославле собирались продолжить после снятия карантина.

По словам коллег, у артиста не было проблем со здоровьем. Несмотря на свой возраст, он работал, выполнял все номера. В мае Тамерлан Нугзаров попал во 2-ю ярославскую больницу, врачи поставили диагноз "двустороннее воспаление легких". Приехал сын из Москвы, привез лекарства, но было уже поздно. Сегодня утром артиста не стало. По словам коллеги Народного артиста Алана Бутаева, умер Тамерлан Темирсолтанович не от коронавируса, а от пневмонии.

- Невосполнимая утрата. Сегодня утром ушел из жизни Великий Мастер, Человек с большой буквы Тамерлан Нугзаров. Нет таких слов, чтобы можно было выразить всю горечь утраты. Вечная тебе память, Тамерлан! Скорбим. Сегодня утром от нас ушла Легенда, - написал в социальных сетях Алан Бутаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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