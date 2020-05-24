2020-05-24T01:01:03+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 24 мая: умерла 37-летняя женщина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 24 мая 2020 года
Полина Вачнадзе
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На стационарном лечении сейчас находятся 576 пациентов. ФОТО: Дмитрий РыжаковНа стационарном лечении сейчас находятся 576 пациентов. ФОТО: Дмитрий Рыжаков
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- В Ивановской области количество умерших от коронавируса снова увеличилось. Скончалась 37-летняя женщина, жительница Приволжского района. Болезнь у нее протекала с осложнениями, ситуацию усугубляла инвалидность. Таким образом, количество жертв COVID-19 увеличилось до 17.

- За сутки выросло и число заболевших - на 42 человека. Общее количество заразившихся с начала пандемии в Ивановской области - 1505.

Из 42 человек с диагнозом за сутки - 35 обследованы с ОРВИ и пневмониями, пять человек – из числа контактов ранее заболевших, еще двое прибыли из Москвы.

На стационарном лечении сейчас находятся 576 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ 7 человек, на кислородной поддержке - 106.

- Количество пациентов, которые получают кислородную поддержку, увеличивается. Мощности по кислороду мы существенно нарастили, справляемся, - рассказал глава облздрава Артур Фокин. - Свободных коек в перепрофилированных медучреждениях на сегодняшний день 256.

На данный момент выздоровели 509 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

- Полиция прекратила проверку в отношении фельдшеров скорой помощи из Кинешмы. Они разместили в Сети видеоролик с просьбами помочь медикам с приобретением средств индивидуальной защиты. Проверка установила, что состава административного правонарушения в действиях сотрудников "скорой" нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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