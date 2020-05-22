Костромич воровал провода и умер от удара током

Тело мужчины недалеко от деревни Тарасовка Красносельского района обнаружили ночью 22 мая. По всем признакам выходило, что смерть наступила в результате поражения электрическим током.

Труп уже опознан. Погибший – местный житель 37 лет. Предварительно установлено, что он пытался похитить электропровода, но кража закончилась вот так трагически.

- Проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины смерти погибшего, запрошен характеризующий материал, ведутся опросы местных жителей и родственников мужчины, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.