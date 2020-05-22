2020-05-22T15:25:26+03:00
Кострома

Костромич воровал провода и умер от удара током

В СКР по Костромской области проводится проверка
Полина Вачнадзе
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Предварительно установлено, что мужчина пытался похитить электропроводаПредварительно установлено, что мужчина пытался похитить электропровода
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Тело мужчины недалеко от деревни Тарасовка Красносельского района обнаружили ночью 22 мая. По всем признакам выходило, что смерть наступила в результате поражения электрическим током.

Труп уже опознан. Погибший – местный житель 37 лет. Предварительно установлено, что он пытался похитить электропровода, но кража закончилась вот так трагически.

- Проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины смерти погибшего, запрошен характеризующий материал, ведутся опросы местных жителей и родственников мужчины, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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