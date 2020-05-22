Дмитрий Миронов: «Скажите учителям спасибо и никогда не забывайте того, что они сделали для вас»

Сегодня, 22 мая, в школах Ярославии начались последние звонки. Впервые из-за короновирусной пандемии они проходят в онлайн-формате и уже состоялись в Пошехонском, Некоузском, Ростовском, Рыбинском, Мышкинском районах. Напутственные слова от своих педагогов выпускники услышали в социальных сетях, через skype или zoom. 25 и 27 мая общегородские звонки также на базе электронных платформ состоятся в Рыбинске и Ярославле.

В этом году школы региона покидают 5625 одиннадцатиклассников, и каждого из ребят на своей странице в соцсети поздравил в своем видеобращении глава региона.

- Сегодня для вас прозвучит последний школьный звонок, который возвестит, что закончились одиннадцать лет учебы, - сказал Дмитрий Миронов. - Все эти годы рядом с вами были ваши родители, наставники и учителя. Они помогали вам преодолевать трудности, делились своими знаниями и опытом. Скажите им сегодня спасибо и никогда не забывайте того, что они сделали для вас. Берите пример со своих учителей. Им тоже было непросто работать в дистанционном режиме. Но они сделали все возможное, чтобы дать вам знания для дальнейшей учебы. Я благодарю вас, уважаемые педагоги, за самоотверженный труд. Вы с достоинством справились с возникшими трудностями. Дорогие выпускники, впереди вас ждет еще одно важное испытание – выпускные экзамены. Желаю вам удачи и выдержки. Не сомневаюсь, что вы отлично подготовились и, несмотря на все трудности, покажете достойные результаты. Впереди у вас большое будущее. Будьте смелыми, мечтайте, выбирайте то, что вам по душе. Храните школьную дружбу, стремитесь к поставленным целям. Помните, что будущее Ярославской области во многом зависит от вас. Я верю, что вы направите свои знания, талант и силы на то, чтобы сделать родную землю еще краше. Мы рассчитываем на вас. Желаю вам быть по-настоящему счастливыми! Здоровья вам и удачи!

Впереди у ребят сдача единого государственного экзамена. ЕГЭ в Ярославской области начнется с 29 июня. Экзамен будут сдавать те выпускники, которые планируют поступать в вузы в этом году. Поскольку опасность заражения ковидом все равно существует, то все пункты проведения ЕГЭ предварительно продезинфицируют. Учащихся рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а у всех входящих проверят температуру. Экзамен по русскому языку разделят на два дня.

– В ярославской области единый государственный экзамен планировали сдавать более 6 тысяч человек с учетом выпускников прошлых лет, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Сейчас мы будем уточнять, сколько ребят решили отказаться от экзаменов, и в соответствии с этими данными готовиться к проведению ЕГЭ – определять количество пунктов сдачи, аудиторий, специалистов. И, конечно, – к тщательному соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по мерам профилактики.