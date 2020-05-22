Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 мая: умер 13-ый пациент, зараженный COVID-19

- Число жертв COVID-19 в Ярославской области увеличилось до 13. Скончался 50-летний мужчина.

Количество заболевших в регионе продолжает расти. За сутки зарегистрировали еще 133 случая заражения коронавирусом. Общее число больных с момента начала пандемии составляет 2206 человек. Выздоровели и выписались еще 34 ярославца. На лечении находятся 1773 человека. Из них 665 госпитализированы: 213 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое, 17 - как тяжелое.

- За пять дней в Ярославской области на тех, кто игнорирует ношение масок составлены 22 протокола, которые направлены на рассмотрение в районные суды. Там примут решение – только предупредить или сразу оштрафовать.

- ЕГЭ в Ярославской области, как и во всей стране, начнется 29 июня. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов.

Все пункты проведения ЕГЭ предварительно продезинфицируют. Учащихся рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а у всех входящих проверят температуру. Экзамен по русскому языку разделят на два дня.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачислять поступивших начнут в августе. Те выпускники школ, что по весомым причинам не смогут сдавать экзамены в июне, сделают это в августе и подадут документы на оставшиеся места в учебных учреждениях.

Также достигнута договоренность с Министерством обороны - призыв выпускников школ этого года будет отложен.

В Ярославской области единый государственный экзамен планировали сдавать более 6 тысяч человек, с учетом выпускников прошлых лет. Сейчас будет уточняться, сколько ребят решили отказаться от экзаменов, и в соответствии с этими данными готовиться к проведению ЕГЭ – определять количество пунктов сдачи, аудиторий, специалистов.

- Домой, в Ярославскую область, за последние три недели вернулись более 90 ярославцев. Это не только туристы, которые раньше не смогли прилететь из-за рубежа по причине отмены всех рейсов между странами, но и студенты, педагоги, член семей военнослужащих, специалисты, работавшие не на родине. Люди прибыли из 17 стран. Все они проходят медицинское обследование и должны остаться на карантине две недели.

Сейчас прорабатывается вопрос возвращения домой еще 17 ярославцев. Они приедут с 20 по 25 мая из Индии, Мальты, Греции, Таджикистана, Камбоджи.

- В Рыбинске каждую неделю будут производить 1,4 миллиона микропробирок для диагностики COVID-19. С начала пандемии завод уже поставил в лаборатории более двух миллионов пробирок объемом 1,5 миллилитра. Кроме того, до конца мая предприятие планирует наладить производство микропробирок объемом 2 миллилитра. Такие изделия использует центр «Вектор». Всего к 2022 году планируют изготовить около миллиарда изделий.