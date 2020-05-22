2020-05-22T09:13:16+03:00
Общество

Поддержка для пострадавшего от короновируса малого бизнеса в Ярославской области оказалось существенной

Так считает управляющая сетью кафе «Буланже» Наталья Крайнова
Мария СОКОЛОВА
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Это предприятие МСП даже в режиме самоизоляции радует ярославцев свежей и вкусной выпечкой. Фото предоставлено сетью кофеен "Буланже"Это предприятие МСП даже в режиме самоизоляции радует ярославцев свежей и вкусной выпечкой. Фото предоставлено сетью кофеен "Буланже"
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ООО «Фуд Энд Фэшн», которое владеет тремя известными в Ярославле кафе «Буланже» и магазином женской одежды «Кауф хауз», воспользовалось одной из мер поддержки – беспроцентным кредитом на выплату зарплаты своим сотрудникам. Они оказались одной из 625 организаций МСП, подавших на 13 мая заявку на данный заем финансовых средств и вошли в число 440, которым кредит был одобрен. В результате МСП региона при контроле правительства области получили почти 545 млн рублей по данной программе поддержки бизнеса в период пандемии.

- Сеть наших кофеен в Ярославле существует уже 6 лет, работает в ней 19 человек, - рассказывает Наталья. – Зарплату платим достойную. Когда объявили период самоизоляции, можно было, конечно, закрыть предприятия, но для нас это был не вариант. Чтобы сохранить рабочие места, мы всю свою работу перестроили буквально за три дня, чтобы максимально загрузить людей и не оставлять их без работы. Разработали проект «Просто и вкусно»: это заказ и доставка еды на целый день и вместе с известным актером - нашим земляком – Романом Курцыным «Курцын фуд» - вкусная правильная еда для всей семьи.

Продажи в период самоизоляции в кофейнях упали на 70 процентов, объясняет Наталья. Надо было спасать бизнес – а значит, в первую очередь людей, которые в нем работают. А Крайнова обеспечивает работу 18 сотрудникам, которых никак не оставить без зарплаты. Наталья воспользовалась одной из главных мер поддержки для предпринимателей, оказавшихся в сложной экономической ситуации в период карантинных ограничений.

- Беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам за апрель, май и июнь в Промсвязьбанке нам оформили очень быстро и эта мера поддержки оказалась очень существенной для нашего предприятия, как, впрочем, и для других организаций малого бизнеса, - говорит управляющая. - Надо отметить, что в нашем ресторанном деле период самоизоляции сплотил людей. Главное – наши проблемы увидели власти. Правительство страны и правительство Ярославской области поддержало МСП, дало возможность не просто сохранить и дело, и людей, но развиваться дальше. Не поверите, но покупатели к нам теперь обращаются даже больше, чем до начала пандемии. А я сама не только развожу обеды, но и онлайн-заказы, поступившие в наш магазин одежды.

В результате правительственной поддержки в будущее организация смотрит с оптимизмом. Сейчас идет ремонт в одном из кафе, где опробуют новый формат обслуживания гостей: здесь можно будет не просто выпить кофе с вкусной выпечкой, но и купить овощи, фрукты, полуфабрикаты и молочную продукцию. В дальнейшем подобные кафе планируют открыть в каждом районе города.

Инфографика

Инфографика

А правительство Ярославской области разработало еще одну региональную программу поддержки малого и среднего бизнеса.

- На ближайшем заседании Ярославской областной думы будет рассмотрен механизм реализации второго пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения короновирусной инфекции, - отметил губернатор Дмитрий Миронов. - Он предусматривает снижение стоимости патентов для малого бизнеса, а также освобождение от налога на имущество по итогам второго квартала арендодателей коммерческой торговой недвижимости при условии сокращения или аннулирования платы арендаторам. Это помимо уже действующих в регионе мер по освобождению от уплаты транспортного налога, налога на имущество и снижению налоговой ставки для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения.

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