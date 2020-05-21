Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 мая: поставлен рекорд по числу заболевших за сутки

- В Ярославской области количество COVID-инфицированных за сутки увеличилось еще на 135 человек. Можно сказать, что в регионе поставлен антирекорд. Число заболевших за все время пандемии перевалило за две тысячи – на данный момент их 2073.

За сутки вылечились и выписались 53 жителя региона, всего- 386 человек. На лечении сейчас находятся 1675 ярославцев. Госпитализировано в стационары 647 пациентов: 189 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 458 – с типичной клиникой COVID-19. Два пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у 14 состояние врачи оценивают как тяжелое. 113 ярославцев в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

- К уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области обратились 150 ярославский родителей. Просьба у них одна – вернуть очное обучение в школах и защитить законные права детей на образование.

Родители, которые обратились к уполномоченному, считают, что сейчас дети лишены права выбора формы обучения. Кроме того, дистанционка сказывается на успеваемости детей не в лучшую сторону, у детей нет общения друг с другом. С одной стороны, родителей можно понять: волей-неволей им пришлось взять на себя роль педагога, а не все на это способны. С другой стороны, дистанционное образование – мера вынужденная.

Сейчас уполномоченный проводит юридическую квалификацию обращения, после этого будет решаться вопрос о мерах реагирования.

- Соблюдается ли масочный режим в торговых точках Ярославля, проверили сотрудники департамента АПК и потребительского рынка региона.

На центральном рынке областного центра покупателям и продавцам тепловизорами измеряли температуру. Персонал рынка работает и в масках, и в перчатках.

В магазине, где продаются товары для строительства, работники имеют и маски и перчатки, торговый зал размечен линиями безопасности на расстоянии в полтора метра друг от друга.

В магазине популярной торговой сети, в которую также пришли проверяющие, регулярно обрабатывают антисептиками полы, тележки, корзины и шкафчики для хранения вещей. Полы также размечены линиями и в самом зале, и у касс. На каждой кассе стоят антисептики, можно купить маски.

- Председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев обратился к верующим с просьбой отказаться от посещения мечетей и молельных домов 24 мая. В этот день все мусульмане отмечают Ураза-байрам, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в привычное празднование.

- В ярославских школах начался третий, последний этап выдачи продуктовых наборов, положенных льготной категории учащихся. Наборов два вида: для пятидневной и шестидневной учебной недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании и 100 рублей в день – при двухразовом. Продукты те, которые можно использовать в школьном меню.

- В состав сухпайков, которые на данный момент выдаются льготным категориям граждан, входят крупы, мясные и рыбные консервы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, сгущенное молоко и соки, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

В соцсетях ярославцы начали делиться фотографиями «последних» наборов. Например, такой набор выдали в Карачихе: тушенка говяжья за 184 рубля, банка зеленого горошка за 58 рублей, упаковка гречи за 104 рубля, печенье и сахар стоимостью 52 и 53 рубля соответственно.

- Я не просила помощи! И не прошу. Из школы звонили, чтобы забрали. Я сама прокормлю своих детей, - пишет Лариса Солнцева, получившая набор с таким продуктовым составом.

В наборе на другой фотографии – тушенка, вермишель, печенье, гречка и пакетированный чай.

- Этот сегодняшний, последний. До этого было «побогаче», - говорит Аленочка Алова.