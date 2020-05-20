Дмитрий Миронов: «Выделим 34 миллиона рублей на доплаты медработникам»

Глава региона Дмитрий Миронов принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое вчера, 19 мая, в режиме видеоконференции провел Президент России Владимир Путин.

Глава государства первоочередное внимание уделил реализации решений по дополнительной поддержке работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Владимир Путин поручил Правительству страны, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.

– Подчеркну: абсолютно все должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и «обратная связь», чрезвычайно важная вещь, хочу на это обратить внимание, – сказал Владимир Путин.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам Ярославской области из федерального бюджета выделено 300 миллионов рублей.

– Средства уже перечислены в медицинские организации. Стимулирующие выплаты выдаются более чем двум тысячам наших медиков, – сообщил глава региона Дмитрий Миронов. – Кроме того, в ближайшее время специалисты, которые работают с коронавирусными больными, получат и региональные доплаты. Из резервного фонда правительства области на это будет выделено 34 миллиона рублей. Сразу после совещания было принято соответствующее постановление. Все доплаты будут начислены за апрель и май.

Выплаты получат специалисты службы скорой помощи – от врачей до водителей, специалисты первичного звена, участковые педиатры и терапевты, врачи общей практики, пульмонологи и инфекционисты, а так же средний медицинский персонал, оказывающий помощь на дому и в условиях поликлиник.

- В стационарах будем доплачивать не только медикам, но и персоналу, который задействован в организации всего процесса помощи, в том числе уборщицам и буфетчицам, – они тоже соприкасаются с ковидными больными, - подчеркнул Дмитрий Миронов.

В ходе всероссийского совещания затронули и вопрос о поддержке семей с детьми в условиях эпидемии. Как сообщили в региональном управлении ПФР, с 17 апреля производится выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. Сейчас в работе порядка 23 тысяч обращений. Выплачено уже более 186 миллионов рублей.

- С 12 мая поступило более 31 тысячи заявлений от ярославских семей на единовременную выплату по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Выплачиваться средства будут с 1 июня. С этой же даты будут выдаваться и пособия на детей от 3 до 7 лет из семей, чей среднедушевой доход составляет ниже прожиточного минимума. Принимать заявления от данной категории жителей начнем сегодня, 20 мая, - сказал Дмитрий Миронов.

Участники обсудили и решения, выработанные для поддержки экономики страны.

– С 16 мая разрешена деятельность предприятий всех форм собственности, но с особыми условиями. Те, кто возобновляет или продолжает свою работу, должны выполнять все требования Роспотребнадзора и обеспечить своих сотрудников средствами защиты. Это обязательно, – сказал Дмитрий Миронов.

В настоящее время продолжается реализация федеральных и региональных мер по поддержке бизнеса. Уже сегодня, 20 мая, областной Фонд поддержки предпринимательства начинает выдачу антикризисных займов. Их смогут получить субъекты МСП из всех отраслей экономики, а не только из признанных особо пострадавшими от пандемии коронавируса. Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, снижены налоговые ставки. Субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году освободят от налога на имущество, а также от транспортного налога.

На ближайшем заседании Ярославской областной думы будет рассмотрен механизм реализации второго пакета мер поддержки бизнеса. Он предусматривает снижение стоимости патентов для малого бизнеса, а также освобождение от налога на имущество по итогам второго квартала арендодателей коммерческой торговой недвижимости при условии сокращения или аннулирования платы арендаторам.