Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 мая: на карантин закрыли четыре детских сада

- В Ярославской области на карантин из-за коронавируса за сутки закрыли сразу четыре детских сада: два в Ярославле - № 88 и №243 и два в Ростове Великом - №17 и №8. У родителей воспитанников тесты на COVID-19 дали положительный результат.

- В детских садах запланирована дезинфекция зданий и помещений, обработка антисептическими средствами мебели и игрушек, - пояснили директор областного департамента образования Ирина Лобода.

- Положительный результат на коронавирус дали тесты шести сотрудников УФСИН по Ярославской области. Среди подозреваемых, обвиняемых и заключенных заболевших COVID-19 нет.

В учреждениях уже проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Заразившиеся сотрудники находятся на изоляции. Пациенты под постоянным наблюдением медиков. Все, кто контактировал с COVID-зараженными также прошли тестирование, которое показало отрицательный результат. Тем не менее, врачи продолжают следить за состоянием их здоровья.

- В Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 109 человек. Таким образом, в регионе официально подтверждено 1938 случаев заражения COVID-19.

На данный момент госпитализировано 649 пациентов: 178 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 471 - с типичной клиникой COVID-19. В крайне тяжелом состоянии находятся 3 ярославца, в тяжелом - 10.

Выздоровели и выписаны еще 28 жителей региона, всего - 333 человека, умерли 12 человек. На обязательной изоляции находятся 184 ярославца, на карантине - 1937.

- С 19 мая авиакомпания "ЮВТ АЭРО" возобновила рейсы по из Казани в Ярославль и обратно. Авиаперелеты будут осуществляться по вторникам и четвергам.

Весь экипаж и пассажиры в целях безопасности должны носить маски и перчатки. Если средства индивидуальной защиты отсутствуют, авиакомпания оставляет за собой право не пустить пассажира на борт. При этом на сайте аэропорта "Туношна" уточняется, что "ЮВТ АЭРО" не выдает маски и перчатки при посадке, озаботиться их покупкой нужно перед полетом.

Летом планируется возобновить полеты из Ярославля в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар.