С камнями в брюках. В реке под Костромой нашли тело московского профессора

Тело неизвестного мужчины, в брюках которого находилась сумка битком набитая камнями, нашли еще 11 апреля. Оно плавало в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута у деревни Сущево Костромской области.

Чуть позже труп опознали: погибший - 54-летний профессор Государственного университета управления, житель подмосковных Люберец, который пропал без вести еще 1 ноября прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Костромской области. Поисками занимались и сотрудники правоохранительных органов, и добровольцы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, в том числе и то, как профессор оказался за сотник километров от своего дома. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры Костромской области.