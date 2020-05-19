Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 мая: двенадцатой жертвой COVIC-19 стал 49-летнйи мужчина

- В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек. Двенадцатой официальной жертвой инфекции стал 49-летний мужчина.

За сутки число заболевших увеличилось на 103 человека. Больше всего COVID-инфицированных в Ярославле – 1078 больных, всего с начала пандемии коронавирус подхватили 1829 человек. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, девять человек – в тяжелом, 127 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные 1373 – в удовлетворительном.

Выздоровели 305 человек. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 180 ярославцев, на карантине после контактов с заболевшими – 1943 жителя региона.

- 15 мая вышло новое постановление Правительства РФ - в правила начисления стимулирующих выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, внесены изменения. Начисления будут происходить не по отработанному с COVID-больными времени, а по самому факту этой работы.

Работники скорой медицинской помощи в составе специализированных бригад получат следующие начисления: врачи – по 50 тысяч рублей. Средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи – по 25 тысяч рублей. Что касается работников, оказывающих специализированную помощь в условиях стационара, то для врачей предусмотрена компенсация в 80 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 50 тысяч, младшего – 25 тысяч.

- В Ярославле 18 мая на остановках общественного транспорта волонтеры бесплатно раздавали медицинские маски. Их для горожан приобрел меценат Константин Зиров.

Акция прошла на 21 остановке в разных районах Ярославля. Волонтеры шли туда, где утром обычно наблюдается высокий пассажиропоток.

Все маски находились в индивидуальных упаковках, волонтеры тоже были в масках и перчатках. Кстати, многие ярославцы отказывались брать маски, говоря, что у них имеется их запас.

- СЖД снова стало продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда. Билеты можно купить на все поезда дальнего следования внутрироссийского направления. Кроме того, увеличивается срок действия услуги по дистанционному возврату билетов для пассажиров поездов дальнего следования. Теперь вернуть проездные можно 1 июля включительно.

Также из-за частичного снятия ограничений на работу предприятий, увеличилось количество пассажиров автобусов. В связи с этим было принято решение увеличить и число автобусных рейсов по межмуниципальным маршрутам с 18 мая. Однако это коснется не всей маршрутной сети региона.

- Объем восстановлен более чем на 90%, но все же некоторые автобусы будут работать по сокращенным графикам до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. При необходимости точечно станем вносить соответствующие изменения, - пояснил и.о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко.

- В Ярославле закрыли дежурную группу в детском саду №92 - тест на коронавирус одного из сотрудников дошкольного учреждения показал положительный результат. Группу посещали 12 детей.

Работники детского сада, это восемь человек, контактировавшие с потенциальными носителями вируса, и родители дошкольников уходят на домашний режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы.