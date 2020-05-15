2020-05-15T18:52:53+03:00
Кострома

В Костромской области фальшивомонетчик продал полицейским 80 поддельных купюр

Мужчина "работал" с пятитысячными банкнотами
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Во время обыска у костромича были изъяты еще 62 пятитысячные фальшивки. ФОТО: МВД МедиаВо время обыска у костромича были изъяты еще 62 пятитысячные фальшивки. ФОТО: МВД Медиа
Изменить размер текста:

Сотрудники Росгвардии и уголовного розыска УМВД по Костромской области по подозрению в сбыте фальшивок задержали костромича. По версии следствия, злоумышленник регулярно приобретал поддельные купюры в другом регионе, а потом перепродавал их у себя на родине, в Костромской области.

Чтобы задержать сбытчика, сотрудникам полиции на время пришлось стать покупателями фальшивок.

- В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у мужчины 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Подозреваемый оставил фальшивки в ячейке камеры хранения в одном из торговых центров города Костромы. Затем при личной встрече он забрал у оперативников 100 тысяч рублей в качестве оплаты, передал ключ и сообщил, где находится товар, после чего и был задержан, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска в доме и в гараже у костромича были изъяты еще 62 пятитысячные фальшивки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", фигурант уголовного дела сейчас находится под стражей.

В Костромской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивых денег.Пресс-центр МВД Росии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги
В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
В Ярославской области ожидаются заморозки
В Ярославском районе откроют войну с борщевиком
Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет
Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски
В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям
В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу
В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта
Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк
График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные