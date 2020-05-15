В Костромской области фальшивомонетчик продал полицейским 80 поддельных купюр

Сотрудники Росгвардии и уголовного розыска УМВД по Костромской области по подозрению в сбыте фальшивок задержали костромича. По версии следствия, злоумышленник регулярно приобретал поддельные купюры в другом регионе, а потом перепродавал их у себя на родине, в Костромской области.

Чтобы задержать сбытчика, сотрудникам полиции на время пришлось стать покупателями фальшивок.

- В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у мужчины 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Подозреваемый оставил фальшивки в ячейке камеры хранения в одном из торговых центров города Костромы. Затем при личной встрече он забрал у оперативников 100 тысяч рублей в качестве оплаты, передал ключ и сообщил, где находится товар, после чего и был задержан, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска в доме и в гараже у костромича были изъяты еще 62 пятитысячные фальшивки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", фигурант уголовного дела сейчас находится под стражей.