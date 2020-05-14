«Мой трудовой стаж - 65 лет»

В 1947 году начался второй этап моей жизни. Я поступил в ремесленное училище, затем меня забрали в армию, отправили к Одессе. Мы боялись ходить на дежурства: бандеровцы убивали часовых. Однажды ночью я стоял на посту у склада, вдруг слышу скрип. Сердце замерло. Я крикнул: «Стой! Кто идет?» Тишина, затем снова скрип. Я лег на живот и, когда шум стал громче, дал автоматную очередь по тому месту, откуда доносились звуки. Прибежали старший лейтенант и десять солдат. Они стали осматривать местность. Через несколько минут раздался хохот. Оказалось, я застрелил корову, которая отбилась от стада. Тем не менее за проявленную бдительность мне дали десять дней отпуска. А корову потом отдали в часть, и солдаты десять дней ели мясо. Вот такой был эпизод.

Рядом с нами была Кантемировская танковая дивизия. Как-то ночью на ее штаб напали бандеровцы, перестреляли весь караул, забрали знамя и ушли. Нас отправили на поиски, во время которых на минной растяжке погибли два моих товарища. В течение 12 дней мы искали бандеровцев, но не могли найти. А недалеко от части стояли три домика, в которых жили старушки. И оказалось, что во дворе одного из домов был колодец, в нем сделана маленькая дверца, а за ней - траншея, по которой бандеровцы уходили в лес. Выяснилось, что в их числе был даже директор школы.

В армии мы боялись ходить на дежурства: бандеровцы убивали часовых. ФОТО: Из личного архива

После армии работал токарем на ЯЭМЗ. Пошел учиться в школу рабочей молодежи. Я знал буквы, мог считать, а вот писать почти не умел, но меня зачислили сразу в третий класс. Занятия там были по вечерам, шесть дней в неделю. Сначала я учился, старался, а потом стал приходить, садился за последнюю парту и засыпал, так уставал на работе. Так я проучился три года, меня переводили. По секрету скажу, это делали, потому что был передовиком на заводе. К тому же меня практически сразу избрали секретарем комсомольской организации цеха, а через два года - секретарем комитета комсомола завода. Начиная класса с шестого, я почти не учился, но моя фотография, как лучшего ученика, висела на доске почета.

Энергии у меня было много. Я состоял в комсомоле до 36 лет, хотя пределом считался возраст до 28 лет. За это время создал несколько коммунистических бригад. В свободное от работы время мы участвовали в строительстве нашего нефтеперерабатывающего завода, домов-малосемеек на Автозаводской, общежития ЯЭМЗ. Помогали восстанавливать сельское хозяйство, шефствовали над детьми, которые находились в колонии на Толге. На целину в Джезказган, по заданию обкома комсомола, отправили 700 механизаторов, я был сопровождающим в той поездке. Приехали на станцию, а нас никто не встретил - поезд пришел на шесть часов раньше положенного времени. С несколькими товарищами пешком отправились в город. Зашли на почту; кому звонить, не знали. Нам дали номер телефона дежурного центрального комитета партии в Москве, мы позвонили. Не знаю, что после этого происходило, но, когда мы возвращались к своим на станцию, нас обогнали машины, в том числе и с полевой кухней. Оказалось, уже ехали за нами. В 1961 году наша комсомольская организация стала лучшей в области.

Однажды мне дали поручение организовать на заводе ДОСААФ. Мы собирали по всей области списанные машины, ремонтировали их. Готовили водителей автомобилей, мотоциклов, моторных лодок, стрелков. Участвовали в соревнованиях по мотоспорту и в авторалли. За девять лет наша организация выросла до 4,5 тысяч человек и стала первой в области и третьей в стране.

Затем меня назначали начальником участка литейного цеха по подготовке производства. В 1978 году на заводе сделали партию детских электромобилей. Нужно было показать, как они работают. И мы в Бутусовском парке построили первый в Советском Союзе автогородок с улицами, пешеходными дорожками, светофорами. Сделали все за сорок дней.

На открытии Федор Иванович Лощенков, первый секретарь областного комитета партии, попросил построить для города такой же объект, только в большем масштабе. Я нашел участок в Брагино, между Дворцом пионеров и улицей Блюхера. На выбранной площадке росло несколько сотен деревьев, их нужно было убрать. Предложил жителям 2-го Брагино спилить деревья и забрать их на дрова. За выходные все вырубили, остались одни пни. Шум после этого был страшный, грозились отдать меня под суд, вызывали в прокуратуру, в народный контроль. В это же время мы занимались проектированием. Решили, что нужно здесь сделать не только автодром, но и что-то для завода. Предложил построить спортивный зал, небольшой бассейн. Началось строительство, нас уже никто не трогал. Но сдать объект в эксплуатацию не получилось. Начались перемены в стране, здание досталось заводу.

В дальнейшем я занимался делами производства на ЯЭМЗ. Внедряли много нового. Наш цех не раз становился победителем по количеству рационализаторских предложений. В подарок городу мы изготовили уникальную старинную лестницу и козырек для одного из зданий Демидовского университета, ограждения бульваров и парков, отлили рыбок для фонтана на площади Труда.

На пенсию я вышел в 2008 году, мой трудовой стаж - 65 лет, включая четыре года войны. Но я еще не отдыхал. Вот уже 12 лет как занимаюсь общественной работой, являюсь старшим по дому. За это время нам удалось сделать капитальный ремонт в доме и провести газ. Добиться этого было очень сложно, но у нас получилось.

Написал две книги «Судьба человека» и «Маленький кормилец», в них хотел рассказать о том молодом поколении, которое прошло через тяготы войны. В планах начать работу еще над одной книгой, назвать ее хочу «Цена человеку».