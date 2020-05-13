ЕГЭ и коронавирус: что изменится для ярославских медалистов и как будут принимать в вузы

Сегодня, 13 мая, Министерство просвещения сообщило о том, что сроки проведения ЕГЭ скорректируют. Ранее старт экзаменационной кампании перенесли на 8 июня.

Когда начнется ЕГЭ?

Точные даты пока неизвестны. По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, окончательные даты озвучат в ближайшее время.

- В этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Экзаменационная кампания пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: помещения будут дезинфицировать, число школьников в аудиториях уменьшат, - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как получат аттестат выпускники, которые не будут сдавать ЕГЭ?

Если выпускник не планирует поступать в вуз, то и ЕГЭ, в том числе по математике и русскому языку, он может не сдавать. Отметки в аттестат таким ученикам выставят по итогам учебного года.

Что ждет девятиклассников и не проведут ли ОГЭ в начале следующего учебного года?

Выпускники 9 классов не будут сдавать экзамены, отметки в аттестат им выставят также по итогам учебного года.

Многие родители считают ОГЭ репетицией перед ЕГЭ, однако это самостоятельный экзамен, который необходим для перехода в 10 класс. По этой причине «тренировочного» переноса ОГЭ на следующий год не будет. Однако осенью десятиклассники напишут Всероссийские проверочные работы. Так учителя смогут оценить знания школьников и при необходимости скорректировать учебные программы.

Что делать, если выпускник откажется сдавать ЕГЭ, а на следующий год решит поступать в вуз?

Если у выпускников этого года через какое-то время появится желание пойти в вуз, то они смогут зарегистрироваться и сдать экзамены вместе с выпускниками текущего года. Такой порядок действует в стране уже не один год. Если выпускники прошлых лет собирались сдать ЕГЭ в этом году, то они смогут это сделать в те даты, которые озвучат в ближайшее время.

Можно ли поменять предметы по выбору?

Несмотря на перенос экзаменов, изменить свой выбор уже нельзя, так как варианты заданий, как весь организационный процесс, готовятся задолго до начала ЕГЭ.

Что изменится для медалистов?

В этом году аттестат с отличием получат те одиннадцатиклассники, которые закончили на "отлично" не только за год, но и оба полугодия. Детальные правила еще уточняются. Кроме того, в настоящее время Министерство высшего образования и науки вносит поправки в правила приемной кампании в вузах.

Как будут принимать в вузы?

Из-за переноса ЕГЭ Министерство высшего образования скорректирует приемную кампанию. Более детальные решения озвучат в ближайшее время.

По словам министра высшего образования и науки Валерия Фалькова, для университетов принципиально важно принять абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать учебный год в сентябре. Кроме того, Минобрнауки рекомендует вузам не повышать стоимость обучения на 2020/2021 год.

Представители же ассоциации ведущих вузов страны «Глобальные университеты» предложили отложить приемную кампанию до 15 августа и принимать документы и зачислять абитуриентов дистанционно. Творческий конкурс, который предусмотрен на некоторых специальностях, также рекомендуют провести в онлайн-режиме. При этом вузы сами установят начало нового учебного года: по предварительным оценкам, это можно будет сделать не позднее 10 сентября.