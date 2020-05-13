Открытое письмо к жителям и властям города

Я обращаюсь к жителям города и властям Ярославской области с просьбой - обратить внимание на сектор торговли строительными и отделочными материалами, а также товарами для дома и дачи, и помочь выстоять в это критически сложное для нас время.

После объявленного 11 мая Президентом России Владимира Путина завершения режима нерабочих дней вся экономика, сфера ритейла, непродовольственной торговли остается буквально на пороге коллапса. Во всех регионах закрыты тысячи магазинов. Только в Москве 6,2 млн кв. м торговых площадей, сотни торговых сетей и компаний, в которых трудоустроены до 3 млн человек, сегодня вынужденно простаивают, оказавшись на грани банкротства.

С 12 мая в ряде регионов России введены послабления режима самоизоляции. Во многих регионах, среди них и Московская область, власти возобновляют работу магазинов стройматериалов и товаров для сада. Так же во многих регионах возобновлена работа строительной отрасли, заработали стройки и производственные компании.

В случае если по решению региональных властей наши магазины в Ярославской области останутся закрытыми, это может привести к трагическим последствиям. Я говорю о возрастании риска заражения жителей нашей области, которые отправятся в Московскую или другие соседние области за покупками, так как апрель и май традиционно считаются «высоким» сезоном для торговли строительными материалами, приобрести которые в настоящее время в нашем регионе негде.

На сегодняшний день, в рамках намеченного выхода из режима нерабочих дней, открытие строительных магазинов нашего города должно быть первоочередной мерой. У нас есть положительный пример полноценной работы, который не привел к росту заболеваемости в соседнем регионе и обеспечил жителей необходимыми товарами для строительства и ремонта. Так, с 8 апреля в Твери разрешена торговля строительно-отделочными материалами. Работают торговые центры и гипермаркеты с указанной группой товаров, обеспечивая полноценное обслуживание потребителей и соблюдение всех норм безопасности: масочный режим и дезинфекцию.

Мы, как собственники торговых площадей, в свою очередь пошли на встречу малому бизнесу региона и разработали меры поддержки, отменив арендную плату на период закрытия торговых центров, а также создав группы оказания юридической и управленческой помощи и поддержки арендаторам.

Оценивая всю сложившуюся ситуацию в регионе и риски, связанные с ней, хотела бы донести до правительства и властей региона, что в сегодняшних тяжелейших условиях мы готовы перезапустить работу наших ТЦ, потому что время открытия строительно-отделочных магазинов с учетом строгого соблюдением санитарных требований во избежание полного краха данной отрасли в Ярославской области настало.

Мы готовы работать исключительно в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическим нормами. Открываться только после всех необходимых проверок со стороны Роспотребнадзора. Соблюдать масочный режим, ношение перчаток и ввести жесткий контроль за торговым персоналом по соблюдению ими всех норм. Регулярно оповещать посетителей о мерах предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией. Снабдить торговые зоны антисептиками и средствами дезинфекции. Обеспечить соблюдение социальной дистанции между покупателями в 1,5-2 м у кассовых зон и других мест возможного скопления людей.

Генеральный директор Холдинговой компании «Тандем» Елена Бородина