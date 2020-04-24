Геноцид армян: память ради мира

Впервые в истории

Термин «геноцид» впервые был использован юристом Рафаэлем Лемкиным в 1933 году. Объясняя его, он описал резню армян в 1915 году.

Известно, что во время геноцида 1915 года погибли 1,5 миллиона армян, однако массовые резни армян в Османской империи, правопреемником которой является сегодняшняя Турция, наблюдались начиная с 1890-х годов и продолжались по 1920-е. За этот период потери армянского народа были намного больше. На территориях, контролируемых властями Османской империи, геноцид осуществлялся не только путем физического уничтожения, но и депортации людей, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

Турция до сих пор отрицает геноцид армян и любой ценой стирает следы армян в Турции. Однако многие государства уже признали геноцид, и первым из них была Россия. Отметим, что еще 24 мая 1915 года страны - союзницы по Первой мировой войне (Великобритания, Российская империя и Франция) в совместной Декларации впервые в истории признали массовые убийства армян преступлением против человечности. С каждым годом этот список пополняется все большим числом стран и мировых организаций.

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Армении своей резолюцией постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Шествие, приуроченное к 100-летию геноцида армян, 2015 год

Почему так важно помнить

Конечно, в итоге восстановление справедливости и урегулирование вопроса должно быть проведено на уровне государств, а не региональных общин. Однако в работе армянских общин этот вопрос является ключевым и в первую очередь носит характер информирования и взаимодействия с правительствами разных стран мира в борьбе с преступлениями против человечности.

К сожалению, современный мир не лишен аналогичных преступлений, и совсем недавно мы видели, как убивали езидов и мирных жителей в Сирии. Кстати, с географической точки зрения это происходило практически там же, где 105 лет назад шел геноцид армян. Армения выступила в ООН в защиту братского езидского народа. Безусловно, уважения достойны усилия России, направленные на предотвращение жертв мирных жителей в Сирии и сохранения стабильности в регионе.

Армянская апостольская церковь в Ярославле

С другой стороны, в последнее время армянские общины получают жалобы от школьников, что в учебных заведениях встречаются преподаватели, которые ставят под сомнение геноцид армян в Турции. Это подчеркивает, что всем нам еще есть над чем поработать, что мы вместе должны стараться, чтобы сделать наш мир намного безопаснее для наших детей

Председатель ЯООО «Армянское общество «Наири» Ваагн Хачатрян

Уважаемые ярославцы!

На протяжении 100 лет Турецкая Республика, как преемница Османской империи, не признает геноцид армян как таковой, а также предпринимает все шаги по уничтожению доказательств массового террора против одного этноса среди гражданского населения.

Напомним, что жертвами столь страшного преступления в начале XX века стали более 1,5 млн армян. При этом были подвергнуты уничтожению и насилию представители и малочисленных дружественных армянам народов и народностей: езиды, ассирийцы, понтийские греки.

Геноцид армян признан многими странами на государственном уровне, в том числе и братской Россией. Отметим, что в 2015 году, в год 100-летия геноцида, весь мир вспоминал жертв большой резни. Символом этого года была выбрана незабудка, а лозунгом всех мирных акций стали слова «Помним и требуем!». Помним всех тех, кто стал жертвой данных событий, требуем признания геноцида и исторической справедливости.

Ярославская областная общественная организация «Армянское общество «Наири» на протяжении всего существования проводит активную работу по сохранению своей национальной идентичности, языка, традиций, исторического этноса. В рамках мероприятий, приуроченных к годовщинам геноцида армян, проводятся различные траурные митинги, ирные шествия, организуются выставки, проводятся круглые столы.

В этом году по понятным причинам нам, как законопослушным гражданам и здравомыслящим людям, приходится отказаться от проведения встреч и массовых мероприятий. Но мы считаем своим долгом напомнить о трагедии своего народа - во имя безопасности и благополучия всех живущих на Земле.

Из года в год у ярославских армян не утихает боль о тех страшных событиях, как и у всех армян планеты и цивилизованного мира в целом.

С уважением, почетный консул Республики Армения в Ярославской области, председатель ЯООО «Армянское общество «Наири» Ваагн Хачатрян.