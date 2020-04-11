В Костроме умерла пожилая пациентка, у которой подозревали коронавирус

В Костроме 11 апреля скончалась 59-летняя женщина, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Причиной смерти пациентки названа двусторонняя тяжёлая пневмония. Уточняемся, что заболевание могло развиться на фоне сахарного диабета. После госпитализации женщина находилась на ИВЛ.

- Сразу после госпитализации пожилой костромички с подозрением на коронавирус Роспотребнадзором своевременно и качественно проведено эпидрасследование, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Костромской области. - Установлено 25 контактных лиц, у всех взяты первичные тест-пробы, они находятся на самоизоляции.

По предварительной информации, все медики, контактировавшие с женщиной, здоровы. В настоящий момент специалисты уточняют информацию о возможных выездах женщины в другие регионы России. Ожидается подтверждение анализов умершей, которые накануне были отправлены в московскую лабораторию.

В начале апреля в Костромской области умерла другая пожилая пациентка. Женщина также была госпитализирована с подозрением на COVID-19. На данный момент в Костромской области коронавирус официально подтвержден у 15 местных жителей. Один человек умер, трое выздоровели, остальные до сих пор находятся на лечении. В общей сложности регион ждет подтверждения шести тестов на COVID-19.