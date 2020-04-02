Умерла костромичка, госпитализированная с подозрением на коронавирус

В Костроме умерла 70-летняя местная жительница, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Последние дни женщина находилась на искусственной вентиляции легких.

- Все лица, с которыми контактировала женщина, установлены, у них взяты первичные тест-пробы, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Костромской области. - Положительными пробы оказались у шести взрослых человек. Их биоматериалы для дополнительного исследования направлены в федеральный центр в Москву.

Окончательные результаты теста умершей женщины пока не поступили. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.