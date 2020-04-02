2020-04-02T19:40:41+03:00
Кострома

Умерла костромичка, госпитализированная с подозрением на коронавирус

У шести человек, с которыми она контактировала, первичные тест-пробы на COVID-19 оказались положительными
Полина ЗАЙЦЕВА
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Окончательные результаты теста умершей женщины пока не поступили. Фото: пресс-служба Правительства Костромской области.Окончательные результаты теста умершей женщины пока не поступили. Фото: пресс-служба Правительства Костромской области.
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В Костроме умерла 70-летняя местная жительница, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Последние дни женщина находилась на искусственной вентиляции легких.

- Все лица, с которыми контактировала женщина, установлены, у них взяты первичные тест-пробы, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Костромской области. - Положительными пробы оказались у шести взрослых человек. Их биоматериалы для дополнительного исследования направлены в федеральный центр в Москву.

Окончательные результаты теста умершей женщины пока не поступили. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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