Умерла костромичка, госпитализированная с подозрением на коронавирус
В Костроме умерла 70-летняя местная жительница, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Последние дни женщина находилась на искусственной вентиляции легких.
- Все лица, с которыми контактировала женщина, установлены, у них взяты первичные тест-пробы, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Костромской области. - Положительными пробы оказались у шести взрослых человек. Их биоматериалы для дополнительного исследования направлены в федеральный центр в Москву.
Окончательные результаты теста умершей женщины пока не поступили. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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