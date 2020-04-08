2020-04-08T16:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Ярославле для больных коронавирусом: в какие медучреждения будут доставлять больных

Больницы в Ярославле для больных коронавирусом подготовлены, на лечении находятся 9 человек
Полина ЗАЙЦЕВА
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В случае, если число зараженных инфекцией COVID-19 будет увеличиваться, в городе будут функционировать ряд больниц, заранее подготовленных под больных коронавирусом.В случае, если число зараженных инфекцией COVID-19 будет увеличиваться, в городе будут функционировать ряд больниц, заранее подготовленных под больных коронавирусом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ярославской области было зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом. Двое из них уже вылечились и выписались из больниц. Остальные же проходят лечение в ярославской инфекционной больнице.

В случае, если число зараженных инфекцией COVID-19 будет увеличиваться, в городе будут функционировать другие больницы, заранее подготовленные под больных коронавирусом.

На базе больницы №3 создается обсеравтор, в больнице имени Семашко будет лечить зараженных беременных, рожениц и пациенток с гинекологическими патологиями. В Госпитале военных ветеранов будут оказывать экстренную помощь больным коронавирусом по профилям «травматология», «нейрохирургия», «острая сердечнососудистая патология», а в акушерском больничном корпусе по адресу Гагарина, 12 будут лечить больных COVID-19 по профилю «акушерство и гинекология».

Подготовлены также и больницы в муниципальных районах области. Зараженных коронавирусом будут размещать в городской больнице № 2 имени Пирогова в Рыбинске; в Любимской, Ростовской и Тутаевской ЦРБ.

Напомним, за минувшие сутки в регионе было проведено531 исследование на коронавирус. Все анализы дали отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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