На ярославском НПЗ усилен противоэпидемиологический контроль

«Славнефть-ЯНОС» относится к предприятиям с производством непрерывного цикла, поэтому работа здесь идет в круглосуточном режиме без остановок и перерывов. В связи с распространением коронавирусной инфекции руководством завода принят ряд соответствующих противоэпидемиологических мер.

Вход на территорию предприятия с любыми признаками ОРВИ строго запрещен, поэтому все проходные работают в режиме особого контроля за состоянием здоровья работников завода и подрядных организаций. Для этого введено массовое бесконтактное измерение температуры.

На КПП установлены 5 стационарных комплексов для эпидемиологического контроля (тепловизоров). Приборы работают в автоматическом режиме, имеют большую пропускную способность и обеспечивают сканирование человека с одновременным выявлением превышения температуры: в случае, если температура нормальная, вы проходите свободно, при повышенной температуре звучит сигнал. Два КПП оснащены ручными инфракрасными приборами определения температуры тела.

В ближайшее время ожидается поставка дополнительно закупленных тепловизоров для оснащения не только объектов завода, включая административные здания, но и дочерних обществ предприятия.

В день через проходные завода проходят более 2 тысяч человек и более 1 тысячи подрядчиков. Для того, чтобы установленные меры контроля состояния здоровья сотрудников не приводили к скоплению людей перед контрольно-пропускными пунктами, в начале недели были открыты дополнительные проходные для входа персонала предприятия и подрядных организаций.

В день через проходные завода проходят более 2 тысяч человек и более 1 тысячи подрядчиков

Потоки работников предприятия и подрядных организаций разведены, определены графики входа и выхода с территории завода. С этой же целью питание сотрудников завода и подрядчиков организовано в разных столовых.

Кроме того, выполняются и другие профилактические и противоэпидемические мероприятия: в административно-бытовых помещениях, в столовых и на проходных установлены диспенсеры для обработки рук антисептиком, проводится комплексная санитарная обработка помещений, включая антисептическую обработку распыляемыми растворами, еще в марте закуплены и продолжают закупаться в настоящее время защитные маски.

Зоны возможного скопления людей размечены сигнальными полосами для соблюдения безопасной дистанции, работники завода и подрядных организаций максимально проинформированы о мерах профилактики коронавирусной инфекции и действиях при появлении признаков заболевания ОРВИ. Дело за малым – чтобы все их соблюдали и не подвергали опасности заражения себя и окружающих.