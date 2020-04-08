ОАО «Волжанин»: все будет хорошо!

Сейчас, когда деятельность многих предприятий свернута или ограничена, ярославцы задают вопросы о том, как работают предприятия-производители привычных нам продуктов питания. Рассказать об этом читателям «КП» согласилась генеральный директор ОАО «Волжанин» Людмила Костева.

- Людмила Юрьевна, известно, что у «Волжанина» более четырех миллионов кур несушек, а объем продукции составляет 1,5 миллиарда экологически чистых яиц в год. Что изменилось в вашей работе в последнее время?

- Не изменилось ничего – как работали, так и работаем. Круглосуточно. Иначе невозможно, ведь куры – живые существа, за ними нужен постоянный контроль и уход. Так что мы – «непрерывное производство».

Нужно также учесть, что у нас замкнутый цикл производства. «Волжанин» - единственная птицефабрика в России, использующая в рационе кур-несушек травяную муку из растений, выращенных на собственных угодьях. У нас все свое – и поля, и элеватор, и комбикормовый завод, и птицефабрика, и перерабатывающие мощности. Мы развивали предприятие так, чтобы не зависеть от поставщиков и полностью контролировать уникальный по качеству рацион наших кур. Благодаря этому обеспечивается качество нашей продукции – яиц, продуктов их переработки, мясных полуфабрикатов и пельменей, спортивного питания.

- Пришлось ли вводить на предприятии специальные меры безопасности из-за коронавируса?

- К предприятиям, производящим продукты питания, всегда предъявляются высочайшие требования с точки зрения гигиены и санитарии. Производство должно быть практически стерильным. Мы и сами в этом заинтересованы, поскольку не можем позволить, чтобы птица заболела. У нас очень современное предприятие с высоким уровнем автоматизации и великолепный профессиональный коллектив. Так что все прекрасно знают, как правильно себя вести. Это – наша повседневная практика.

В то же время в связи с пандемией мы приняли ряд специальных мер, направленных на профилактику заболеваний. Их можно разделить на несколько блоков:

- организационные и ограничительные: запрет направления сотрудников в зарубежные командировки; ограничения массовых корпоративных мероприятий; строгий запрет на посещение фабрики для сторонних лиц; мониторинг температуры тела сотрудников на проходной Общества;

- информационные: ознакомление работников с мерами профилактики, раздача памяток, размещение информации в местах наибольшей проходимости;

- медицинские: постоянное взаимодействие с медицинскими учреждениями г. Рыбинска по вопросам эпидемиологической ситуации, исполнение федеральных и региональных распоряжений Роспотребнадзора;

- санитарно-противоэпидемические: увеличение количества дозаторов с дезинфицирующими и антисептическими средствами, приобретение бесконтактных термометров и масок для сотрудников, увеличение количества дезинфицирующих обработок помещений, кварцевания, полное выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по уборке и дезинфекции автотранспорта.

- Чего вы пожелаете ярославцам?

- Не терять присутствия духа, быть аккуратными и внимательными, не болеть. А тем, кто оказался в вынужденном «отпуске» - поскорее вернуться на свои рабочие места. Мы сами очень любим свою работу и знаем, как можно соскучиться по делу.