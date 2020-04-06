В Костромской области 20-летняя мать убила новорожденного, выбросив тело в мусор

В Костромской области возбуждено дело в отношении 20-летней жительницы Галичского района, которая убила собственного новорожденного. Труп младенца местные обнаружили 1 апреля на территории полигона бытовых отходов. Спустя двое суток личность убийцы была установлена. Это удалось сделать благодаря молекулярно-генетическим исследованиям.

- Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, девушка полностью признала свою вину в совершении преступления, пояснив, что убийство совершила сразу после родов, произошедших в домашних условиях, после чего тело девочки выбросила в мусорный контейнер, - прокомментировали в Следственном Управлении Следственного комитета России по Костромской области.

В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде. Идут следственные действия, направленные на сбор доказательной базы, расследование дела продолжается.