Дмитрий Миронов дал старт работе «Автодизеля»

Сегодня, 6 апреля, к работе приступили 55 системообразующих предприятий Ярославской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

В список организаций, которым разрешено работать, вошли промышленные, фармацевтические и медицинские компании, сельскохозяйственные предприятия, задействованные на посевной, организации, ведущие строительные и дорожные работы в рамках нацпроектов, предприятия, занимающиеся охраной лесов. И это далеко не полный перечень. Начали работу МФЦ и центры занятости, правда, попасть туда можно только по предварительной записи.

- Это «первый пакет», направленный на сохранение экономики региона, - пояснил глава Ярославской области Дмитрий Миронов. – Очень важно понять, насколько безболезненно с эпидемиологической точки зрения пройдет возобновление работа. Если опыт окажется успешным, то непременно будем расширять категории отраслей и предприятий, снова начинающих деятельность.

Также глава области попросил руководство компаний, приступающих к работе, осознать всю полноту ответственности за здоровье сотрудников и предпринять все для того, чтобы не допустить распространение вируса.

Среди предприятий, которые сегодня приступили к работе – АО «Газпром газораспределение Ярославль», ПАО ОДК «Сатурн», АО «Русские краски», АО «Ярдормост», ПАО ЯМЗ «Автодизель» и многие другие.

- Заводы «Группы ГАЗ» входят в список системообразующих предприятий России, оказывая серьезное влияние на экономику и занятость в регионах присутствия, - сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». – Введены меры повышенного контроля за состоянием здоровья сотрудников, проработаны алгоритмы действия всех служб в случае выявления соответствующих симптомов.

Кроме того, на предприятиях компании усилена дезинфекция всех производственных и бытовых помещений, а заводские центры медицинской профилактики и здравпункты работают в усиленном режиме. Эти меры и им подобные, принятые на всех производствах Ярославской области, приступивших к работе, должны обеспечить безопасность сотрудников и не допустить распространение вируса. Для этого губернатором области рекомендовано доставлять людей на работу и обратно служебным транспортом, а также исключить пересечения составов разных смен. Естественно, все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.