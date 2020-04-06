«Лесная охрана» готова к защите лесов

О работе специализированного государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Лесная охрана» нам рассказал его директор Александр Баланцев.

- Александр Анатольевич, «странная» зима внесла какие-то коррективы в вашу подготовку к летнему сезону?

- То, что зима была теплой и малоснежной, не играло особой роли в плане нашей подготовки к пожароопасному сезону. С другой стороны, сроки действительно сдвинулись на 2-3 недели: если в прошлом году пожароопасный сезон был объявлен с 15 апреля, то сейчас мы начаем его 1 апреля. Уже в марте нам начали поступать сигналы о возгораниях - к счастью, горел не лес, а поля, высохшая на солнце прошлогодняя трава. В принципе, это не наша зона ответственности, но мы не можем не обращать внимания и на такие случаи.

- А отчего происходят такие возгорания? Вроде бы, дачный сезон еще не начался…

- Сама по себе трава не загорается. В любом случае это «человеческий фактор». К сожалению, находятся люди, которые не хотят понимать, что из-за их неосторожности при обращении с огнем пожар может перекинуться и на лес, и на населенные пункты.

Экипировка и специальное оборудование прошло проверку Рослесхоза

- Насколько вы готовы к пожароопасному сезону?

- СГБУ ЯО «Лесная охрана» - в полной готовности! В конце февраля у нас четыре дня шла проверка департамента лесного хозяйства по ЦФО (это подразделение Федерального агентства лесного хозяйства, Рослесхоза). Был сделан вывод, что Ярославская область подготовлена к прохождению пожароопасного сезона в 2020 году.

Две группы представителей Рослесхоза работали в 8 районах, где находятся наши пожарно-химические станции. Впервые была проверена вся наша техника. Обычно это делают выборочно, но на сей раз мы заводили всю имеющуюся технику - от тракторов до бензопил. Проверяющие убедились в ее исправности, зафиксировав процесс испытаний на видео. Разумеется, проверке подверглась и вся наша документация, касающаяся в том числе обучения сотрудников, проведения инструктажей и т.д.

- Изменился ли за последний год уровень технической оснащенности ярославской «Лесной охраны»?

- Да, и это заметные изменения. Год назад у нас было 96 единиц техники, а сейчас - 112 В частности, у нас добавились пожарные и патрульные машины, микроавтобусы повышенной проходимости УАЗ для перевозки сотрудников, специальные тракторы,вездеходы, различное оборудование: культиваторы, плуги, катки и т.д.

Закупки производились весной и осенью прошлого года в рамках федерального проекта сохранения лесов, который входит в национальный проект «Экология». Соответствующая программа по приобретению техники рассчитана на период с 2019 по 2023 г. Финансирование осуществляется за счет федеральных средств.

Вездеход "Лесной охраны" преодолевает любое бездорожье

- Значит, закупки будут продолжаться?

- Да, нами сформированы очередные технически задания, они прошли экспертизу. На этот раз собираемся приобрести пожарную машину, гусеничные тракторы, автобус ПАЗ, бортовой «Урал», который будет работать как машина технической помощи. Заявки от компаний, желающих принять участие в аукционах, уже поступили.

- Куда направляется новая техника?

- Она распределяется по нашим пожарно-химическим станциям, в частности, отправлена в Рыбинск, Брейтово, Большое Село, Переславль, Данилов, Пошехонье. Обновился и парк в Ярославле.

- Меняется ли внутренняя структура «Лесной охраны»?

- Я бы сказал, что мы расширяемся. В этом году открыли новый технический участок в Пошехонском районе и на его базе организовали пожарно-техническую станцию. Она обеспечена всей необходимой техникой, оборудованием, там появились наши постоянные штатные сотрудники. Это серьезный плюс, поскольку таким образом мы «перекрываем» всю территорию Ярославской области, получаем возможность работать еще более оперативно и эффективно.

- Удается ли развивать и инструментарий мониторинга пожарной опасности?

- В 2019 году за счет средств областного бюджета мы дополнительно приобрели и установили 4 видеокамеры, с помощью которых следим за лесами, осуществляя мониторинг пожарной опасности. Таким образом, сейчас у нас в Ярославской области работают 8 видеокамер. Такое оборудование устанавливается на вышках сотовой связи и в хорошую погоду обеспечивает качественную картинку в радиусе 25 километров и более.

Пожарные машины готовы к выезду

С помощью видеокамер ведется наблюдение за наиболее опасными в пожарном отношении территориями - в первую очередь это большие торфяные болота. Изображение с камер передается в нашу региональную диспетчерскую службу (РДС), которая работает в круглосуточном режиме. Туда же поступает информация, которую нам предоставляет федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» посредством систем ИСДМ- Рослесхоз, в этом случае речь идет и о данных, которые передаются с космических спутников. Исходя из анализа этой информации, диспетчер РДС информирует наших сотрудников на местах о возникшей опасности, после чего они выезжают на проверку сигнала и, при необходимости, приступают к тушению пожара.

- Бывают и ложные сигналы?

- Конечно. Дым ведь может идти и от мангала! Конечно, тут очень важен опыт диспетчера. Но в любом случае лучше выехать на место и не обнаружить пожара, чем упустить время. Я всегда говорю: главное для нас - вовремя отреагировать. И всех, с кем мы встречаемся, арендаторов леса, селян, дачников, мы всегда просим: при малейшем подозрении, при виде дыма - немедленно звоните в РДС по телефону 8 800 100 94 00 или 71-00-75! Такие звонки бесплатны, они могут спасти леса и их обитателей, уберечь имущество граждан и даже жизни людей! Как правило, наши сотрудники прибывают на место в течение 20-30 минут с момента получения сигнала о возгорании в зависимости от доступности участка.

- Вскоре начнется работа по лесовосстановлению, высаживанию саженцев…

- Да, учитывая теплую погоду, лесовосстановление начнется тоже раньше, чем обычно. Могу сказать, что наши питомники под Петровском и в Данилове давно свободны от снега, а посадочный материал хорошо пережил зиму. Для реализации у нас подготовлены более 6 миллионов сеянцев ели. Кроме того, посадочный материал в своих питомниках выращивают и некоторые арендаторы лесов - например, в Рыбинском, Некоузском и Большесельском районах. Этого достаточно для того, чтобы арендаторы лесных угодий выполнили все свои задания по лесовосстановлению. Работы начинаются уже на этой неделе.

- Спасибо, Александр Анатольевич! Чего бы вы пожелали нашим читателям?

- Здоровья. Благополучия. Хорошего лета. И - любви и бережного отношения к нашим лесам!