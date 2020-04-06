2020-04-06T00:19:28+03:00
Общество

С 6 апреля Дмитрий Миронов допустил к работе 55 предприятий

Специальное постановление губернатора Ярославской области в условиях ограничительных мер в связи с коронавирусом касается организаций, вносящих ключевой вклад в экономику региона
Мария СОКОЛОВА
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Руководители предприятий понимают, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал разрешение на работу в особых условиях.Руководители предприятий понимают, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал разрешение на работу в особых условиях.Фото: Правительство Ярославской области
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Ранее Дмитрий Миронов продлил до 30 апреля ограничительные меры в регионе, включая нерабочие дни, чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции. При этом глава Ярославской области не исключил, что при стабильной эпидемиологической ситуации меры могут быть смягчены.

Постановление, касающееся работы предприятий региона с сегодняшнего дня, 6 апреля, опубликовано на портале областного правительства.

- Решили, что с понедельника в области начнут работу промышленные предприятия, которые вносят ключевой вклад в экономику региона и задействованы в значимых для всей страны производственных цепочках. Это наши крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В список таких вошли 55 организаций, - объяснил появление документа Дмитрий Миронов на своей официальной странице в социальной сети.

Также на работу выйдут фармацевтические и медицинские компании, сельхозпредприятия, занимающиеся посевной, дорожные и строительные фирмы, выполняющие объекты нацпроектов, ряд государственных учреждений, в том числе те, кто занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, а еще МФЦ и центры занятости, которые будут работать строго по предварительной записи.

- Особо подчеркну, что это, своего рода «первый пакет» мер, направленных на сохранение экономики региона. Очень важно понять - насколько безболезненно с эпидемиологической точки зрения пройдет возобновление работы. Если опыт окажется успешным, мы непременно будем расширять категории отраслей и предприятий, начинающих работу, - отметил Дмитрий Миронов.

Чтобы работники с маленькими детьми смогли начать трудиться, по поручению губернатора в детских садах региона организуют дежурные группы. Руководителям предприятий рекомендовано использовать для доставки людей на работу и обратно служебный транспорт и снабдить сотрудников средствами индивидуальной защиты.

- Это, безусловно, очень ответственное и очень непростое решение губернатора области. И оно правильное. Потому что мы не можем допустить коллапс в экономике области, не допустить масштабного экономического кризиса. Поэтому мы данное решение поддерживаем и считаем его своевременным, - заявила РИА «Новости» президент Ярославской областной торгово-промышленной палаты Наталья Рогоцкая.

Она считает, что в сложившихся условиях главным остается жизнь людей.

- На руководителях наших предприятий сейчас лежит огромная ответственность за жизнь каждого сотрудника, и они прекрасно понимают все меры ответственности. Ведь губернатор не просто разрешает работать, как раньше, это разрешение именно на работу в особых условиях, которые все должны понимать. Это абсолютнейшее соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, - подчеркнула она.

- Ситуация абсолютно новая для нас, непростая, и мы всей ею обеспокоены. Но жизнь не останавливается. Сейчас самое главное - запустить те моменты в работе предприятий, которые необходимы для жизни экономики, - объяснил свою позицию председатель совета директоров ОАО «Русские краски» Яков Якушев, который подтвердил, что его предприятие в сегодня выведет на производство порядка 50-60% штата. - К выходу на работу мы подошли очень ответственно. Все сотрудники полностью проинструктированы о новых условиях работы. Число людей сокращено, продумана логистика работников по предприятию, чтобы минимизировать возможности контактов. Естественно, предусмотрены средства личной защиты. Ну и, конечно, решен вопрос с доставкой людей: кто-то будет ездить на личном автотранспорте, для кого-то арендованы автобусы.

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