2020-04-03T20:49:05+03:00
Кострома

Заместитель главы Волгореченска попался на 30-миллионной взятке

Мужчина потребовал деньги с подрядчика, проводившего реконструкцию канализационных очистных сооружений города
Полина ЗАЙЦЕВА
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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Костромской области на крупной взятке попался заместитель главы городского округа Волгореченск. Чиновник потребовал деньги с подрядчика, который проводил реконструкцию канализационных очистных сооружений города. Стоимость муниципального контракта, который курировал подозреваемый, составляла 673 миллиона рублей. Чиновник потребовал 5% от заключенной суммы контракта, то есть не менее 30 миллионов рублей.

- В соответствии с договоренностью, представитель общества с ограниченной ответственностью должен был первоначально передать чиновнику часть оговоренной суммы в размере полтора миллиона рублей, а остальную сумму - по мере подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств на расчетный счет организации, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Костромской области. - Вечером 2 апреля 2020 года при передаче чиновнику в его личной автомашине на автодороге Кострома - Волгореченск в Костромском районе Костромской области части оговоренной суммы в размере полтора миллиона рублей он был задержан сотрудниками УФСБ России по Костромской области вместе с деньгами, предназначенными ему в качестве взятки.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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