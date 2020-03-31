2020-03-31T19:04:08+03:00
Кострома

Жительницу Костромской области привлекли к ответственности за нарушение карантина

Женщина вернулась из Испании и продолжила общаться с людьми
Полина ЗАЙЦЕВА
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Женщина прилетела на родину из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Женщина прилетела на родину из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Костромской области к административной ответственности привлекут 59-летнюю жительницу поселка Антропово, нарушившую правила карантина. Женщина вернулась домой из Испании, но вместо того, чтобы изолироваться, продолжила общаться с людьми.

- Сотрудники полиции получили данную информацию от представителей администрации сельского поселения, провели проверку и направили материалы в органы Роспотребнадзора для принятия решения по компетенции, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

В настоящее время на нарушительницу составлен административный протокол. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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