Жительницу Костромской области привлекли к ответственности за нарушение карантина

В Костромской области к административной ответственности привлекут 59-летнюю жительницу поселка Антропово, нарушившую правила карантина. Женщина вернулась домой из Испании, но вместо того, чтобы изолироваться, продолжила общаться с людьми.

- Сотрудники полиции получили данную информацию от представителей администрации сельского поселения, провели проверку и направили материалы в органы Роспотребнадзора для принятия решения по компетенции, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

В настоящее время на нарушительницу составлен административный протокол. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.