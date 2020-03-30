В Костроме мужчина украл из кассы отеля 311 тысяч рублей и скрылся

В полицию Костромы 9 марта поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске пришел в отель и под угрозой ножа заставил администратора отдать ему выручку из кассы. Преступник забрал 311 тысяч рублей и скрылся.

- Приметы злоумышленника были не только переданы всем патрульным нарядам нашего и соседних регионов, но и размещены в средствах массовой информации. Спустя две недели «загнанный в угол» беглец сам пришел в полицию с повинной, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. По его словам, пойти на преступление его вынудила крайняя нужда в деньгах.

Мужчина набрал несколько кредитов и не мог с ними расплатиться. Преступник активно сотрудничает со следствием, в данный момент он находится под стражей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».