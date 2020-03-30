2020-03-30T17:04:40+03:00
Кострома

В Костроме мужчина украл из кассы отеля 311 тысяч рублей и скрылся

Позднее преступник сам пришел в полицию с повинной
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По словам преступника, пойти на преступление его вынудила крайняя нужда в деньгах.По словам преступника, пойти на преступление его вынудила крайняя нужда в деньгах.Фото: УМВД по Костромской области
Изменить размер текста:

В полицию Костромы 9 марта поступило сообщение о том, что неизвестный в медицинской маске пришел в отель и под угрозой ножа заставил администратора отдать ему выручку из кассы. Преступник забрал 311 тысяч рублей и скрылся.

- Приметы злоумышленника были не только переданы всем патрульным нарядам нашего и соседних регионов, но и размещены в средствах массовой информации. Спустя две недели «загнанный в угол» беглец сам пришел в полицию с повинной, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. По его словам, пойти на преступление его вынудила крайняя нужда в деньгах.

Мужчина набрал несколько кредитов и не мог с ними расплатиться. Преступник активно сотрудничает со следствием, в данный момент он находится под стражей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Газовые службы Ярославля прекратила плановое обслуживание оборудования
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Ярославской области льготникам старше 65 лет лекарства доставят на дом
В Ярославле будут судить прораба за смерть рабочего
В Ярославской области открыли горячую линию по вопросам ЖКХ
В Ярославской области разбился мотоциклист
В Ярославской области отменили сезон охоты
На Рыбинском водохранилище поймали браконьера
Отменен ряд автобусных рейсов из Ярославля в Москву и обратно
Ярославну, заболевшую коронавирусом, выписали из больницы
В Ярославле ищут 31-летнего Сергея Аксенова
Ярославец ждал в съемной квартире девушку, та не пришла и он решил украсть телевизоры
Ярославские депутаты предложили заплатить пенсионерам за самоизоляцию
В Ярославле лжеборец с коронавирусом украла у пенсионера деньги
Не расслабляемся: как ярославским школьникам провести время карантина с пользой
В Ярославле защищают врача, муж которой заразился коронавирусом
Ярославские инфекционисты рассказали о здоровье больных коронавирусом