2020-03-27T17:43:54+03:00
Кострома

В Костроме мужчина до смерти избил знакомого из-за пин-кода кредитки

На мужчину заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Потерпевший не смог назвать подозреваемому пин-код.Потерпевший не смог назвать подозреваемому пин-код.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 55-летнего жителя села Георгиевское. По версии следствия, 23 марта 2020 года потерпевший выпивал в компании друзей. В какой-то момент подозреваемый решил сходить за новой порцией алкоголя и попросил кредтку друга.

- Потерпевший не смог назвать подозреваемому пин-код, из-за чего второй избил мужчину, причинив телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых потерпевший через некоторое время скончался на месте происшествия, - добавили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Костромской области.

В настоящее время преступник находится под стражей. Расследование дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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