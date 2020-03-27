В Костроме мужчина до смерти избил знакомого из-за пин-кода кредитки

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 55-летнего жителя села Георгиевское. По версии следствия, 23 марта 2020 года потерпевший выпивал в компании друзей. В какой-то момент подозреваемый решил сходить за новой порцией алкоголя и попросил кредтку друга.

- Потерпевший не смог назвать подозреваемому пин-код, из-за чего второй избил мужчину, причинив телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых потерпевший через некоторое время скончался на месте происшествия, - добавили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Костромской области.

В настоящее время преступник находится под стражей. Расследование дела продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.