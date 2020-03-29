2020-03-29T19:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области нашли и изолировали москвича, больного коронавирусом

Семья мужчины также находится в режиме изоляции
Полина ЗАЙЦЕВА
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Экспресс-тест мужчине сделали в одном из аэропортов Москвы, после чего и был поставлен диагноз.Экспресс-тест мужчине сделали в одном из аэропортов Москвы, после чего и был поставлен диагноз.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ярославской области обнаружили москвича, у которого официально было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Сообщение об этом поступило в региональное отделение Роспотребназора. Сообщается, что инфицированный москвич покинул столицу и уехал в Переславль-Залесский.

- Мужчина, больной COVID-19, был госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе оперативного штаба по коронавирусу в Ярославской области. - Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила карантина после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. За нарушение режима изоляции предусмотрена административная ответственность.

Семья больного также находится в режиме изоляции. В социальных сетях Переславль-Залесского появилась информация о том, что экспресс-тест мужчине сделали в одном из аэропортов Москвы, после чего и был поставлен диагноз.

О мотивах поездки мужчины и его семьи в Переславль-Залесский точно не известно. В соцсетях пользователи пишут о том, что семья планировала провести выходные на даче.

Пока кто-то пытается сбежать от карантина и изоляции, другие, напротив, не могут их добиться. В одной из ярославских больниц девушке, вернувшейся из Испании, предложил самостоятельно прийти в отделение и оформить постановку на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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