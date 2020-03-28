Первый заболевший коронавирусом в Костроме: COVID-19 нашли у подростка

Первый заболевший коронавирусом в Костроме оказался подростком, приехавшим из Великобритании.

21 марта группа костромичей вернулась из частной поездки в Великобританию. Среди туристов были и взрослые, и дети. Все путешественники сознательно остались в самоизоляции. Но через несколько дней двое детей почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам. Школьников госпитализировали в инфекционное отделение, взяли анализы. Тесты для детального исследования направили в Москву. А вчера, 27 марта, в больницу поступил еще один ребенок. Он тоже был среди участников поездки в Великобританию. Его тест тоже направили в столицу, чтобы уточнить диагноз.

Сегодня, 28 марта, стали известны результаты двух первых проб. Одна из них оказалась положительной. По словам врачей, состояние детей нормальное, чувствуют они себя хорошо.

Еще до того, как пришли результаты анализов, Роспотребнадзор провел эпидрасследование, чтобы выяснить, с кем контактировали дети. Всех, кто общался с подростками, посадили на карантин. За их состоянием наблюдают врачи.

По требованию губернатора области Сергея Ситникова, сотрудники правоохранительных органов вместе с Роспотребнадзором и региональными ведомствами проведут проверку и дадут правовую оценку деятельности организаторов поездки.