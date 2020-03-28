Больница на карантине: после отдыха в Австрии ярославский врач вышла на работу

В Ярославле закрыли пульмонологическое отделение детской больницы №1. Маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал отправились в самоизоляцию. Произошло это после того, как заведующая отделением Ирина Ашерова вернулась с отдыха в Австрии, не стала сидеть на карантине и тут же вышла на работу. На тот момент европейская страна не являлась эндемичной, соответственно, не было и распоряжения об обязательной самоизоляции.

Когда выяснилось, что медик и ее супруг не ушли на карантин, у них взяли анализы и отправили в принудительный «отпуск». На тот момент муж Ирины Ашеровой уже чувствовал себя не очень хорошо. Именно его тест и дал сомнительный результат. Пробы отправили в центр «Вектор» в Новосибирск, и там подтвердили факт заражения коронавирусной инфекцией. Два повторных теста самой заведующей отделением показали, как и прежде, отрицательный результат на наличие вируса. Сейчас семья находится в боксах инфекционной больницы. А всех, кто контактировал в этот период с заболевшим мужчиной, также отправили на карантин.

В отделении же, где работает пульмонолог, на две недели приостановили плановый прием, отменили все ранее назначенные операции и обследования пациентов. Врачи уверяют: если кому-то из детей понадобится экстренная помощь, то их отправят в другие больницы. Местные власти успокаивают и жителей города. По их мнению, поводов для паники нет, и принятые меры носят исключительно профилактический характер.

По-разному оценили поведение врача жители Ярославля. Одни считают, что ошибиться может каждый, другие возмущаются эгоизмом и непрофессионализмом пульманолога. Но объективную оценку действиям Ирины Ашеровой смогут дать только правоохранительные органы, которые уже начали проверку по данному факту.

Недавно скандал, в центре которого тоже оказался врач, разгорелся в Ставропольском крае. Главный инфекционист региона Ирина Санникова скрыла поездку в Испанию, заболела сама и заразила еще 11 человек. А чуть позже «подвиг» своей коллеги повторила главный фтизиатр Кубани Наталья Шевченко.