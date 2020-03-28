2020-03-28T11:46:07+03:00
Общество

Больница на карантине: после отдыха в Австрии ярославский врач вышла на работу

Все, с кем она контактировала, находятся под наблюдением медиков
Светлана Крутикова
Поделиться:
В больнице заведующая отделением контактировала и с коллегами, и с детьмиВ больнице заведующая отделением контактировала и с коллегами, и с детьмиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Ярославле закрыли пульмонологическое отделение детской больницы №1. Маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал отправились в самоизоляцию. Произошло это после того, как заведующая отделением Ирина Ашерова вернулась с отдыха в Австрии, не стала сидеть на карантине и тут же вышла на работу. На тот момент европейская страна не являлась эндемичной, соответственно, не было и распоряжения об обязательной самоизоляции.

Когда выяснилось, что медик и ее супруг не ушли на карантин, у них взяли анализы и отправили в принудительный «отпуск». На тот момент муж Ирины Ашеровой уже чувствовал себя не очень хорошо. Именно его тест и дал сомнительный результат. Пробы отправили в центр «Вектор» в Новосибирск, и там подтвердили факт заражения коронавирусной инфекцией. Два повторных теста самой заведующей отделением показали, как и прежде, отрицательный результат на наличие вируса. Сейчас семья находится в боксах инфекционной больницы. А всех, кто контактировал в этот период с заболевшим мужчиной, также отправили на карантин.

В отделении же, где работает пульмонолог, на две недели приостановили плановый прием, отменили все ранее назначенные операции и обследования пациентов. Врачи уверяют: если кому-то из детей понадобится экстренная помощь, то их отправят в другие больницы. Местные власти успокаивают и жителей города. По их мнению, поводов для паники нет, и принятые меры носят исключительно профилактический характер.

По-разному оценили поведение врача жители Ярославля. Одни считают, что ошибиться может каждый, другие возмущаются эгоизмом и непрофессионализмом пульманолога. Но объективную оценку действиям Ирины Ашеровой смогут дать только правоохранительные органы, которые уже начали проверку по данному факту.

Недавно скандал, в центре которого тоже оказался врач, разгорелся в Ставропольском крае. Главный инфекционист региона Ирина Санникова скрыла поездку в Испанию, заболела сама и заразила еще 11 человек. А чуть позже «подвиг» своей коллеги повторила главный фтизиатр Кубани Наталья Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Данилове реконструируют центральную площадь
В Ярославских школах готовятся к онлайн-обучению
В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил знакомого
В Рыбинске изменится маршрут автобуса №25
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Для ярославских предпринимателей открыли «горячую линию»
В Ярославле пенсионерам бесплатно доставят продукты
В Ярославской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ
В Ярославле изменится расписание движения общественного транспорта
Больницы Ярославской области переводят в режим работы в условиях эпидемии
Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
В Ярославской области от пала травы сгорели гараж и жилой дом
В Ярославле после карантина открылся кинотеатр «Родина»
В Рыбинске со следующей недели изменится расписание движения транспорта
В больнице Ярославля, где работает жена зараженного корронавирусом, отменят плановую госпитализацию
В Ярославской области квитанции за комуслуги могут прийти позже обычного
ЗАГС в Ярославле будет работать в обычном режиме
Ярославское ПАТП-1 планирует закупить услуги кондукторов на 25,5 миллиона рублей
В Ярославле закроются рестораны, парикмахерские, ночные клубы
В Ярославской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом
Жительница Ярославской области из-за долга по кредиту осталась без земельного участка