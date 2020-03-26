2020-03-26T19:29:51+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «Включаем режим экономии областного бюджета»

Губернатор Ярославской области пообещал, что все сэкономленные средства пойдут на борьбу с короновирусом
Мария СОКОЛОВА
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Дмитрий Миронов считает от совместных усилий зависит как быстро страна и ее экономика пойдут «на поправку».Дмитрий Миронов считает от совместных усилий зависит как быстро страна и ее экономика пойдут «на поправку».Фото: Правительство Ярославской области
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Об этом глава региона сообщил сегодня, 26 марта, на своей странице в социальной сети.

- Сейчас главная задача, несмотря на эпидемию коронавируса, выполнить все социальные обязательства и нацпроекты, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - В первую очередь будем отказываться от своих расходов: плановых закупок транспортных средств, ремонтов административных зданий и приобретения оборудования. Поручил своему заместителю Илье Баланину вместе с депутатским корпусом и всеми заинтересованными сторонами обсудить, что еще можно сократить без ущерба для жизнедеятельности области. Сэкономленные средства направим и на борьбу с распространением коронавируса.

Дмитрий Миронов после вчерашнего обращения к нации Владимира Путина попросил ярославцев ответственно подойти к соблюдению карантинного режима.

- Президент РФ еще раз доказал, что человек, его здоровье, интересы и благополучие - во главе государственной политики, - написал губернатор. - Все ресурсы страны мобилизованы для того, чтобы в этой сложной ситуации поддержать своих граждан, особенно малозащищенные категории населения. Увеличение размеров больничных, пособий, дополнительные выплаты семьям с детьми до трех лет, налоговые каникулы, отсрочка по страховым взносам для малого и среднего бизнеса – это очень весомые и нужные меры. Также как и всеобщий недельный карантин. Не стоит дожидаться, когда грянет гром и вирус расползется по территории России, как это произошло во многих странах. Глава государства предложил действовать организованно и на опережение, без упования на «авось». Прошу жителей региона ответственно подойти к соблюдению карантинного режима - от совместных усилий зависит как быстро страна и ее экономика пойдут «на поправку» после удара, нанесенного вирусом.

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