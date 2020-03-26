Кофейное путешествие в Ярославле

Событийный туризм - одно из самых интересных направлений современности. А когда событие дает возможность всем его участникам проявить свои творческие способности - это вдвойне интересно.

Им можно рисовать

Совсем недавно ярославцы и гости города собрались в библиотеке имени Маяковского, чтобы познакомиться с эконаправлением в живописи и пройти мастер-класс по кофеграфии. Мастер-класс провела художница из Москвы Юлия Латте, автор двух книг о кофейном рисовании.

До знакомства с Юлией Латте я не подозревала, что кофе может иметь еще какое-то применение, кроме того, как бодрить по утрам и наслаждать гурманов. Можно еще, конечно, гадать на кофейной гуще, но это занятие уже вышло из моды. Юлия открыла для меня новое применение кофе - им можно рисовать.

Юля Латте, московская художница, член профессионального Союза художников России, начала использовать кофе вместо красок 12 лет назад. Как рассказывает сама художница, во время беременности ей запретили пить любимый кофе, и она просто разводила его в большой концентрации и вдыхала аромат, а потом начала им рисовать. Помимо кофе она использовала и другие продукты, которые дают разные цвета, - вино, соки фруктов и ягод. На вид кажется, что картина написана обычной акварелью, но аромат, исходящий от нее, подсказывает, что в ней есть какой-то секрет.

Позже Юлия узнала, что есть такое направление в живописи - кофеграфия, которое зародилось на стыке XX и XXI тысячелетий в Бразилии и США. Первые картины, написанные исключительно кофе, были представлены в конце 1990-х годов художниками из США, Таиланда, Бразилии, Индии. Выставки проходили в разных странах, поэтому новое течение в рисовании было подхвачено довольно быстро и разлетелось по миру. А сейчас практически во всех странах есть последователи этого стиля живописи.

В последние годы кофеграфия стала главным направлением в творчестве Юлии. Даже творческий псевдоним она себе выбрала, связанный с любимым напитком - Латте.

Мастер-класс проходит вдохновенно. ФОТО: Алена Вишневская

Приятно работать и дружить

Юлия много ездит по стране со своими выставками, а три года назад задумалась о том, чтобы популяризировать этот вид творчества, и написала учебник по этому виду живописи, который так и называется «Кофеграфия. Кофе как искусство».

Эта книга была издана в ярославском издательстве «Факел». Почему именно в Ярославле?

Юлия объясняет, что корни ее из этого города - в Ярославле жил ее дедушка, работал в военные годы на шинном заводе, потом перебрался в Москву. К тому же, как считает Юлия, в Ярославле живут очень хорошие творческие люди, с которыми приятно работать и дружить. Юлия не только рисует, но и пишет стихи, которые также изданы в Ярославле.

Уже несколько раз приезжала она со своими мастер-классами в Ярославскую область, кроме областного центра ее мастер-класс прошел и в Тутаеве.

Юлия не просто занимается кофеграфией, она постоянно в движении - ездит, старается узнать что-то новое, знакомится с художниками, которые работают в этом направлении, а также старается приобщить к кофеграфии как можно больше людей - в разных городах России она дает свои мастер-классы по кофейной живописи.

А однажды ей пришла в голову идея собрать коллекцию картин художников-кофеграфистов со всего мира. Юлия стала искать таких художников в разных странах с помощью интернета. Но выяснилось, что картины большинства из них стоят весьма больших денег, и тогда Юлия нашла выход - она решила рассказать о творчестве этих художников со страниц книги, опубликовав истории про них и репродукции их картин.

- Стала предлагать художникам из разных стран участвовать в книге, списывалась по интернету, просила прислать информацию о себе и фотографии своих работ. Кто-то воспринял с энтузиазмом, кто-то настороженно. В итоге удалось собрать в книге информацию и репродукции 18 художников из самых разных стран, - рассказала Юлия Латте.

Собирала работы художников, брала интервью - работа над новой книгой заняла более года. И вот под одной обложкой - творчество художников-кофеграфистов из 18 стран Европы, США, Африки, Азии, Японии. Статьи сопровождаются фотографиями художников и репродукциями их работ. Книга написана на двух языках - русском и английском.

Счастливые картины

- Всех персонажей моей книги объединяют оптимизм и неуемная жажда жизни, - рассказывает о своих героях Юлия, - у всех разные судьбы и разный опыт в живописи, у каждого свой путь к кофеграфии.

Например, Амита Дутта из Индии с рождения имеет нарушение слуха. Из-за этой проблемы ей пришлось уйти из школы в 1990 году после 9-го класса, так как в школе не было возможностей для обучения глухих учеников. При поддержке семьи Амита окончила обучение в Национальной открытой школе, а затем изучила трехлетний курс по дизайну интерьера и получила диплом дизайнера. Во время учебы девушка открыла для себя кофеграфию. Ее новаторский подход и самобытное творческое воплощение сюжетов находили отклик у зрителей, в Индии ее работы называют «счастливыми картинами».

К автору книги у участников встречи было много вопросов. ФОТО: Алена Вишневская

Майкл Аарон Уильямс из штата Теннесси (США) впервые начал рисовать с помощью кофе, после того как обнаружил стопку старинных бухгалтерских бумаг конца 1800 - начала 1900 года в заброшенном магазине своих прадедов. Магазин находился в сельском штате Вирджиния, и там продавалось все: от предметов домашнего обихода и продуктов до пушнины и гробов. Расположенный в горах Аппалачи, магазин главным образом обслуживал сельских жителей, чье существование зависело от местных урожаев табака и кукурузы. В периоды между урожаями фермеры в магазине набирали по спискам необходимые товары, которые вносились в учетные книги. Именно на этих исторических страницах Майкл и создает свои картины. Для него живопись на этих бумагах стала как бы продолжением истории, начатой его предками.

В две кисти и рисование по ночам

Есть в книге Юлии даже творческая семейная пара. Это Виктор Виали и Марин Готз, которые творят под совместным псевдонимом МайнВилл. Супруги живут в сельской местности во французских Альпах и в свободное от работы время творят в две кисти.

- Работа начинается с идеи или текста, который нам понравился. Затем мы воплощаем это в визуальный образ (создаем кофейную картину). Мы выполняем работу слоями, подхватывая идеи друг друга. Один заканчивает то, что другой начал, а второй продолжает то, что первый еще даже не успел начать. Обычно мы приступаем к рисованию после обеда и, перед тем как начать, соблюдаем маленький ритуал - пьем ароматный кофе, - рассказали художники Юлии.

Самое сложное было найти художника в арабском мире.

- Это и языковой барьер, и традиционная закрытость представителей мусульманского мира. Но мне очень повезло - в интернете я нашла информацию об иракской художнице Исраа Альшави, - объясняет Юлия.

По образованию Исраа инженер связи и работает в крупнейшей иракской телекоммуникационной компании. Два года назад девушка начала рисовать кофейной краской, встретив примеры этого арт-направления в социальных сетях. Кофеграфия для нее - это хобби, которому Исраа посвящает время после рабочего дня, рисуя по ночам. Кроме этого она увлекается фотографией и пишет тексты на арабском языке для своего блога в Инстаграм.

На встрече в Ярославле Юлия рассказала, что, когда она опубликовала в интернете информацию о своей книге и выдержки из нее, получила отклик еще от ряда художников европейских стран, даже из Китая, так что она уже планирует писать новую книгу.

Передвижной музей для «Золотого кольца»

А самое главное - это то, что первые картины художников-кофеграфистов из-за рубежа уже поступают в коллекцию Юлии Латте. Она планирует создать передвижной музей, который будет брать с собой, отправляясь в разные города Золотого кольца России со своими кофейными мастер-классами, чтобы люди могли не только рисовать, но и наглядно видеть историю современного кофейного искусства.

А то, что это людям интересно, мы могли убедиться, поговорив с участниками мастер-класса по кофейной живописи в ярославской библиотеке имени Маяковского.

Собралось много самых разных людей - от профессиональных художников до мам-домохозяек с детьми, и все с удовольствием творили.

- Это и прекрасный отдых, и самовыражение, а к тому же еще и ароматерапия, - поделилась своими впечатлениями ярославна Валентина Даль, которая пришла на мастер-класс с шестилетним внуком.

- Кофе отличается от обычной краски, ложится мягче на бумагу, дает даже эффект свечения. Необычный и интересный опыт! - сказал ярославский художник Дмитрий Спиридонов.

А какой аромат стоял в зале во время работы! Пахло и кофе, и чаем каркаде, и красным вином, которое также используется для рисования. В завершение мастер-класса Юлия Латте пообещала, что обязательно приедет в Ярославль в следующий раз, когда откроет свой передвижной музей. С коллекцией кофейных картин смогут познакомиться все желающие ярославцы. Ведь именно отсюда началось «Большое кофейное путешествие» столичной художницы.