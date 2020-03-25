Костромич на внедорожнике устроил стрельбу в центре города ради развлечения

Утром 25 марта в полицию Костромы обратился местный житель, ставший свидетелем стрельбы в центре города. Около четырех часов утра неизвестный мужчина на внедорожнике произвел несколько выстрелов в воздух.

- На розыск автомобиля и находившихся в нем людей были ориентированы наружные наряды полиции, - добавили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. - Спустя полчаса автомобиль был обнаружен в районе гостиницы на проспекте Мира. Сотрудники задержали 36- летнего владельца иномарки и доставили в его в отдел полиции.

Мужчина признался, что стрелял из зарегистрированного травматического пистолета ради развлечения. В настоящее время решается вопрос о привлечении преступника к ответственности.