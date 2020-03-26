Открытое письмо Генерального директора Холдинговой компании «Тандем» Елены Бородиной

Мое ранее опубликованное обращение к арендаторам холдинговой компании "Тандем" повлекло за собой более 350 как положительных, так и отрицательных отзывов и комментариев. В связи с этим, хочу более подробно разъяснить свою позицию, как руководителя крупной компании.

Что такое Холдинговая компания «Тандем»? Холдинговая компания «Тандем» в первую очередь это:

- 3 крупных областных специализированных торговых комплекса в трёх регионах РФ общей площадью более 200 тысяч квадратных метров;

- более 300 сотрудников;

- более 500 компаний-арендаторов;

- более 3 000 человек продавцов магазинов и персонала компаний.

Я выступаю с позиции бизнеса, а задача бизнеса быть ответственным! В любое время, вне зависимости от внешних обстоятельств каждый должен заниматься своим делом, понимая при этом свои обязанности и свою ответственность.

Моя ответственность перед арендаторами – это обеспечение качества торговли и выполнение заявленных обязательств.

Моя ответственность перед потребителем – это представление заявленных товарных категорий и обеспечение широты ассортимента.

Моя ответственность перед сотрудниками Компании – это сохранение рабочих мест и заявленного уровня дохода.

Не разбивая вышесказанное на задачи, отмечу лишь одно: наша общая цель, арендодателя и арендаторов, приложить все усилия к тому, чтобы как можно дольше и качественней сохранить то, что на сегодняшний день создано.

Почему я, выступая с позиции бизнеса, не затрагиваю вопросы заботы о здоровье граждан?

Ввиду объявленной пандемии государство, беря на себя обязательство по охране здоровья населения, принимает соответствующие законы и создает органы контроля по их исполнению.

Я, как руководитель Компании, исполняю все постановления Правительства областей, в которых расположены Торговые комплексы «Тандем» и принимаю все возможные профилактические меры по предотвращению заражения вирусными заболеваниями сотрудников, арендаторов и посетителей Торговых комплексов.

Дискутировать и отвечать на комментарии «диванных экспертов» у меня нет ни желания, ни возможности, так как в сегодняшней ситуации, впрочем, как и всегда, предпочитаю заниматься делом, а не впадать в панику.

С уважением, Елена Бородина.