Открытое письмо Генерального директора Холдинговой компании «Тандем» Елены Бородиной
Мое ранее опубликованное обращение к арендаторам холдинговой компании "Тандем" повлекло за собой более 350 как положительных, так и отрицательных отзывов и комментариев. В связи с этим, хочу более подробно разъяснить свою позицию, как руководителя крупной компании.
Что такое Холдинговая компания «Тандем»? Холдинговая компания «Тандем» в первую очередь это:
- 3 крупных областных специализированных торговых комплекса в трёх регионах РФ общей площадью более 200 тысяч квадратных метров;
- более 300 сотрудников;
- более 500 компаний-арендаторов;
- более 3 000 человек продавцов магазинов и персонала компаний.
Я выступаю с позиции бизнеса, а задача бизнеса быть ответственным! В любое время, вне зависимости от внешних обстоятельств каждый должен заниматься своим делом, понимая при этом свои обязанности и свою ответственность.
Моя ответственность перед арендаторами – это обеспечение качества торговли и выполнение заявленных обязательств.
Моя ответственность перед потребителем – это представление заявленных товарных категорий и обеспечение широты ассортимента.
Моя ответственность перед сотрудниками Компании – это сохранение рабочих мест и заявленного уровня дохода.
Не разбивая вышесказанное на задачи, отмечу лишь одно: наша общая цель, арендодателя и арендаторов, приложить все усилия к тому, чтобы как можно дольше и качественней сохранить то, что на сегодняшний день создано.
Почему я, выступая с позиции бизнеса, не затрагиваю вопросы заботы о здоровье граждан?
Ввиду объявленной пандемии государство, беря на себя обязательство по охране здоровья населения, принимает соответствующие законы и создает органы контроля по их исполнению.
Я, как руководитель Компании, исполняю все постановления Правительства областей, в которых расположены Торговые комплексы «Тандем» и принимаю все возможные профилактические меры по предотвращению заражения вирусными заболеваниями сотрудников, арендаторов и посетителей Торговых комплексов.
Дискутировать и отвечать на комментарии «диванных экспертов» у меня нет ни желания, ни возможности, так как в сегодняшней ситуации, впрочем, как и всегда, предпочитаю заниматься делом, а не впадать в панику.
С уважением, Елена Бородина.