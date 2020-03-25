Здоровье - в воде!

Ранней весной подхватить простуду, грипп или ангину проще простого. Почему? В межсезонье вирусная активность повышается в разы. Вдобавок люди спешат снять надоевшую зимнюю одежду, расслабляются и… заболевают.

Особенно, если учесть, что за зиму человеческий организм ослабевает - мы получаем меньше солнечного света, витаминов и микроэлементов, поэтому иммунитет снижается.

Улучшить состояние, победить недомогание помогает… вода.

Специалисты назначают обильное питье практически при всех респираторных заболеваниях, и не только. По их мнению, вода:

- разжижает мокроту в легких и слизь в носу, облегчает ее отделение;

- компенсирует потерю жидкости при повышенном потоотделении;

- способствует снижению температуры тела;

- выводит вредные продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов;

- улучшает сопротивляемость организма в целом.

При этом практикующие врачи объясняют: обильно пить не означает, что нужно вливать в себя много жидкости сразу. Пить нужно:

- понемногу, но часто, по 100-200 мл каждый час-два;

- выбирать экологически чистую или минеральную воду;

- предпочитать напитки щелочные и безалкогольные;

- воздерживаться от употребления жидкости на ночь.

. На угличской воде выросли поколения ярославцев. Фото из архива завода

Идеальное питье - это минеральные воды без газа. Конечно, «минералка» производится только газированная, так как иначе она быстро портится. Поэтому нужно налить воду в стакан и дать постоять для удаления газа.

Если у вас кашель или першит в горле, можно в стакан с водой добавить щепотку соли или пить гидрокарбонатную минералку. Дело в том, что щелочное питье улучшает отхождение мокроты.

Что касается количества жидкости, то во время простуды советуют выпивать обычную дневную норму плюс еще 500 мл дополнительно взрослым и 100-300 мл детям. Дневную норму рассчитывают, умножая вес тела на 30 Например, при весе в 75 кг обычная норма составит 2250 мл жидкости.

Пейте на здоровье!

Золото из скважины

Минеральная лечебно-столовая вода «Угличская» награждена золотой медалью «За высокое качество» Все жители Ярославской области знают минеральную воду, которую производит Угличский завод минеральной воды - «Угличскую» и «Магниевую». В этом году предприятие отметило свое 45-летие, и все это время его продукция - на полках наших магазинов. На угличской воде выросли поколения ярославцев!

Официально угличская минеральная вода известна с 1903 года, когда была пробурена первая скважина. Но легенды о полезных свойствах источников на берегу реки Корожечны ходили издавна. Например, охотники говорили, что загнанные звери, попав в ямы с минеральной водой, набирались сил и уходили от погони.

За воду из Углича голосуют не только покупатели, но и эксперты.

Так, в феврале 2020 года в Москве прошла 27-я международная выставка «ПРОДЭКСПО-2020». Там было представлено продовольствие со всего мира, а крупнейшая в России экспозиция напитков собрала продукцию более чем из 30 стран. Угличский завод минеральной воды принимал участие в выставке не первый раз. В этом году были представлены минеральные воды «Угличская», «Улеймская Магниевая», «Улеймская Питьевая», весь ассортимент безалкогольных напитков и питьевая ароматизированная вода.

А незадолго до этого в Совете Федерации РФ наградили победителей международного конкурса пищевой продукции «Гарантия качества - 2019». В нем приняли участие 45 регионов России, а также предприятия из Казахстана и Белоруссии.

За воду из Углича голосуют не только покупатели, но и эксперты. Фото из архива завода

Конкурс проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также Минсельхоза. Продукты проверяют в лабораториях, изучают их состав, а вкусовые качества оценивают дегустаторы. Победителям вручают медали и дипломы. В число лауреатов вошел «Угличский завод минеральной воды». Золотой медалью «За высокое качество» награждена минеральная лечебно-столовая вода «Угличская».

«Угличская» имеет много достоинств, которые невозможно повторить в других напитках. Это минеральная вода с оригинальным соотношением солей и минеральных веществ. В отличие от питьевой воды, которую путем очистки можно получать практически в любой точке земного шара, в том числе и с использованием обычного водопровода, «Угличская» производится самой природой и практически не имеет аналогов.