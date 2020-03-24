2020-03-24T23:16:21+03:00
Общество

Дмитрий Миронов призвал жителей области по возможности больше времени проводить дома

Губернатор Ярославской также попросил всех граждан выполнять рекомендации врачей
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Дмитрий Миронов дал поручение правительству области разработать комплекс экономических мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.Дмитрий Миронов дал поручение правительству области разработать комплекс экономических мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 марта, глава региона Дмитрий Миронов принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел мэр Москвы Сергей Собянин. Участники обсудили реализацию мер по профилактике заболевания в регионах.

В Ярославской области к настоящему времени зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавируса нового типа, сейчас есть один сомнительный анализ, подтверждение или опровержение его будет сделано в ближайшее время по итогам дополнительного тестирования в Москве. 1679 жителей региона, вернувшихся из эндемичных стран находятся на карантине. Глава региона поблагодарил всех, кто после заграничных поездок соблюдает режим самоизоляции и не подвергает опасности окружающих.

– Ограничение контактов сегодня является одной из самых действенных, а главное доступных форм борьбы против распространения вируса, – сказал Дмитрий Миронов. – Я прошу жителей области выполнять рекомендации специалистов и особенно врачей. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих, берегите себя и своих близких, по возможности больше времени проводите дома.

В регионе приостановлены массовые мероприятия, для посетителей закрыты учреждения культуры, школьники с 23 марта отправлены на каникулы, высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Организации и компании, продолжающие работать, стараются обеспечить персонал необходимыми средствами защиты, большинство ввело процедуру измерения температуры у сотрудников до начала рабочего дня. Губернатор отметил, что ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли на состояние малого и среднего бизнеса.

– В малом и среднем бизнесе работают десятки тысяч людей, и мы понимаем, как важно защитить их интересы, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Дал поручение правительству области разработать комплекс экономических мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вопросы поддержки предпринимателей сейчас прорабатываются и на федеральном уровне. Все меры будут реализованы у нас в Ярославской области.

Особое внимание в регионе уделяется жителям из зоны риска – пожилым людям. Как сообщил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, в регионе проживает более 200 тысяч лиц старше 60 лет. В стационарных учреждениях соцсферы находятся порядка 3,5 тысяч человек. Порядка 18,5 тысяч пожилых людей - в маломобильном состоянии в домашних условиях. С ними работают комплексные социальные центры. Для помощи им привлечены волонтерские организации.

По информации областного департамента здравоохранения и фармации все лечебные учреждения региона готовы на 100 % к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Есть 395 аппаратов ИВЛ , 34 аппарата располагаются в инфекционных отделениях, также есть аппарат для пролонгирования работы сердца и легких в областной клинической больнице. При необходимости он будет передан в областную инфекционную больницу. Кроме того, в случае необходимости в регионе готовы развернуть порядка тысячи инфекционных коек для принятия пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Продуктов в регионе достаточно, при контроле департамента АПК и потребительского рынка региона продолжается ежедневный мониторинг розничных цен и складских запасов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
В Ярославле осудят мужчину, который в пьяном угаре до смерти избил своего соседа
Ярославна привлечена к административной ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Ярославском районе построят современный спортивный комплекс
Кинотеатр «Родина» в Ярославле закрылся на карантин
Бесплатно: онлайн-консультации врача по коронавирусу
Руководитель ярославской фирмы напревышал скорость на 100 тысяч рублей
В Ярославле правоохранители выявили на одном из рынков поддельные кроссовки
В Рыбинске собираются поставить новый памятник
В Ярославской области на огороде нашли противотанковую мину
Ярославский «Буревестник» продлил контракт с Джастином Робертсоном
Сбербанк участвует во внедрении системы безналичной оплаты проезда в Ярославской области
Еще один ярославец может быть болен коронавирусом
В Ярославской области пьяный мотоциклист без прав устроил смертельное ДТП
Мэрия Ярославля: болезнь чиновника не имеет вирусную природу
На озеленение Рыбинска выделили 3,5 миллиона рублей
В Ярославле будут служить молебны против коронавируса
Два предприимчивых жителя Ярославля сдали чужую машину в металлолом
В Ярославской области разыскивают 54-летнего Виталия Колосова
Как ярославские школьники могут весело и с пользой провести каникулы
Ярославские спортсменки выиграли золото на первенстве страны по прыжкам на батуте
Две ярославны, работавшие на интернет-магазин по сбыту наркотиков, отправятся под суд
В Ярославле управляющую компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей
В Ярославле закрываются кинотеатры
Бывший и действующий сотрудники ярославского МЧС подозреваются в получении взяток
В Ярославской области больше 800 человек находятся на самоизоляции