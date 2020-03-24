Дмитрий Миронов призвал жителей области по возможности больше времени проводить дома

Сегодня, 24 марта, глава региона Дмитрий Миронов принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел мэр Москвы Сергей Собянин. Участники обсудили реализацию мер по профилактике заболевания в регионах.

В Ярославской области к настоящему времени зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавируса нового типа, сейчас есть один сомнительный анализ, подтверждение или опровержение его будет сделано в ближайшее время по итогам дополнительного тестирования в Москве. 1679 жителей региона, вернувшихся из эндемичных стран находятся на карантине. Глава региона поблагодарил всех, кто после заграничных поездок соблюдает режим самоизоляции и не подвергает опасности окружающих.

– Ограничение контактов сегодня является одной из самых действенных, а главное доступных форм борьбы против распространения вируса, – сказал Дмитрий Миронов. – Я прошу жителей области выполнять рекомендации специалистов и особенно врачей. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих, берегите себя и своих близких, по возможности больше времени проводите дома.

В регионе приостановлены массовые мероприятия, для посетителей закрыты учреждения культуры, школьники с 23 марта отправлены на каникулы, высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Организации и компании, продолжающие работать, стараются обеспечить персонал необходимыми средствами защиты, большинство ввело процедуру измерения температуры у сотрудников до начала рабочего дня. Губернатор отметил, что ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли на состояние малого и среднего бизнеса.

– В малом и среднем бизнесе работают десятки тысяч людей, и мы понимаем, как важно защитить их интересы, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Дал поручение правительству области разработать комплекс экономических мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вопросы поддержки предпринимателей сейчас прорабатываются и на федеральном уровне. Все меры будут реализованы у нас в Ярославской области.

Особое внимание в регионе уделяется жителям из зоны риска – пожилым людям. Как сообщил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, в регионе проживает более 200 тысяч лиц старше 60 лет. В стационарных учреждениях соцсферы находятся порядка 3,5 тысяч человек. Порядка 18,5 тысяч пожилых людей - в маломобильном состоянии в домашних условиях. С ними работают комплексные социальные центры. Для помощи им привлечены волонтерские организации.

По информации областного департамента здравоохранения и фармации все лечебные учреждения региона готовы на 100 % к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Есть 395 аппаратов ИВЛ , 34 аппарата располагаются в инфекционных отделениях, также есть аппарат для пролонгирования работы сердца и легких в областной клинической больнице. При необходимости он будет передан в областную инфекционную больницу. Кроме того, в случае необходимости в регионе готовы развернуть порядка тысячи инфекционных коек для принятия пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Продуктов в регионе достаточно, при контроле департамента АПК и потребительского рынка региона продолжается ежедневный мониторинг розничных цен и складских запасов.