Больной раком рыбинец не смог вылететь на операцию в Германию из-за карантина

Со смертельной болезнью Сергея семья Куликовских из Рыбинска борется уже семь лет. Страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз или, если по простому, рак крови, Сергею поставили в 2013 году. Началось тяжелое лечение со множеством осложнений, но подросток все преодолел и победил болезнь.

Четыре года он жил полноценной жизнью обычного молодого человека: занимался спортом, поступил колледж на преподавателя физкультуры… Но страшный грипп с сорокаградусной температурой, который Сергей подхватил в 2019 году, перечеркнул планы. Начался рецидив. Рак вернулся.

- Я обращалась во все российские клиники, подняла всех, кого можно было поднять. Но нам смогли предложить только экспериментальное лечение, на которое мы не согласны, после него никто не выжил. Тогда я стала обращаться во все клиники мира, - рассказывает мама Сергея Алена Куликовская.

При этом все жизненно важные лекарства для сына семья приобретала за свой счет. Большую помощь оказывали и оказывают Рыбинская епархия и благотворительный фонт «Дети Ярославии». Департамент здравоохранения и прочие государственные структуры, по словам Алены, остались в стороне.

Но шанс на излечение все же появился: Сергея согласилась взять на трансплантацию костного мозга клиника в Германии. Выставили цену: 21,5 миллиона рублей. Был объявлен сбор, с миру по нитке удалось собрать серьезную сумму, которую в качестве аванса перевели на счет немецкой больницы.

- За неделю до скачка евро успели перечислить на счет 222,5 тысячи евро, остаток – 80 тысяч – нам разрешили дособирать в течение трех месяцев. Критичность ситуации еще и в том, что клиника не работает по авансовой системе, нужно оплачивать все и сразу, но я ревела так, что врачи после консилиума пошли на уступки, - говорит мама Сережи.

26 марта Сергея и Алену ждали немецкие врачи. Были забронированы билеты, улажен вопрос с визами. Но в ситуацию вмешался коронавирус, границы закрыли.

- Мне позвонили из посольства и сказали, что визы нам откроют, но с одним условием: клиника должна прислать уведомление, что она готова нас принять, несмотря на все антикоронавирусные меры, - рассказывает Алена.

Женщина стала обрывать телефон больницы немецкого города. А когда дозвонилась, ответ был неутешительным – гарантийное письмо врачи дать не могут. Гейдельберг закрыли на карантин, а ту клинику, где должны были оперировать Сергея, укомплектовали специально для больных коронавирусом.

- Везти туда сейчас Сергея – огромный риск, все равно, что выносить ему смертный приговор. Кронавирус опасен не только для пожилых людей, но и для больных онкологией, так как их иммунитет сильно ослаблен. Так что, будем ждать, - говорит Алена.

Немецкие врачи как могли успокоили и мать, и сына. Карантин в городе должны снять в конце апреля, до этого времени Сергей будет находиться дома, принимать жизненно важные препараты.

- И до эпидемии Сережа находился на самоизоляции. Все нужные лекарства мы закупили, раз в неделю сын сдает кровь, делает укол химиотерапии, дома стоит кварцевая лампа. Нужно как-то продержаться. Сына ситуация, конечно, подломила, он очень ждал этого момента, а он снова отодвигается, - говорит Алена.

Редакция КП-Ярославль надеется, что у Сергея все будет хорошо и желает ему выздоровления, а его маме – сил и терпения.