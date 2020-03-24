Брошенные и злые: мэрия Ярославля оставила на произвол судьбы бродячих собак

В конце минувшего года Государственная Дума наконец-то приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Помимо общих положений об обращении с братьями нашими меньшими, закон внес значительные коррективы в работу муниципальных приютов. Так, с 1 января 2020 года в отношении бездомных собак и кошек возможна только одна схема действий: отлов — стерилизация — вакцинация — чипирование — возврат в прежнее место обитания.

От бездействия страдают не только животные, но и люди

На первый взгляд, от закона только плюсы. Животные находятся под контролем, их популяцию могут контролировать специалисты, а горожане не страдают от нападений злых стай. Но это только на первый взгляд.

В Ярославле вот уже несколько месяцев не производится отлов бродячих собак. В связи с этим из разных районов города приходят сотни заявок и жалоб от жителей. Под угрозой нападения находится каждый ярославец, особенно в период весны, когда у животных появляется потомство.

- На территории ярославского САХа находится около 40 вольеров, в них можно разместить лишь 80 особей, - говорит руководитель благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова. – Нужно также учитывать, что в период размножения беременная самка приносит от десяти до 14 щенков.

Нет приюта – нет проблем

Так в чем же заключается проблема? Почему мэрия Ярославля бездействует в отношении бездомных животных в тот момент, когда в стране появляется отдельный законодательный акт, предписывающий четкий, а главное – обязательный алгоритм действий?

Ответ на эти вопросы весьма прозаичен. Как удалось выяснить «КП-Ярославль», в столице Золотого кольца нет ни одного муниципального приюта для бездомных животных. Вместо них в ведении администрации города есть лишь питомник на территории САХа, который согласно новому закону не подходит для содержания животных. Кроме того, с начала 2020 года мэрия так и не заключала специального контракта на отлов бродячих собак, хотя областная ветеринария выделила на него деньги.

- Из-за отсутствия нового контракта эти деньги оказались заморожены, а специалисты так и не приступили к отлову - прокомментировал ситуацию руководитель МУП САХ города Ярославля Андрей Егоров.

В администрации города заверили, что в ближайшее время на территории САХа запланировано обустроить место для выгула собак, а также сделать дополнительные помещения для содержания животных.

- В самое ближайшее время будет сделано все необходимое, чтобы привести питомник САХа в соответствие с новыми требованиями, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Ярославля. - Конечно, проблема есть во всех районах города, но мы знаем, как нам необходимо действовать. В соответствии с новыми требованиями сейчас разработано техническое задание и подготовлена конкурсная документация по проведению аукциона по отлову и содержанию животных.

В администрации города также сказали, что точная информация об объемах финансирования станет известна лишь после завершения конкурсных процедур. Для того, чтобы понять, сколько средств необходимо для содержания одной особи, мы обратились к зоозащитнице Елене Пыркиной.

- Для содержания и вакцинации одной взрослой особи необходимо как минимум пять тысяч рублей, - рассказывает Елена. – Стерилизация также стоит порядка пяти тысяч рублей, кастрация – около трех тысяч. Двухмесячное содержание и вакцинация одного щенка обходится приблизительно в четыре тысячи рублей.

Чудом спасенные

На данный момент в Ярославле насчитывается два частных приюта для собак – «Ковчег» и «Вита». В общей сложности там содержатся около 480 бездомных животных. Каждый спасенный пес живет в приюте на пожертвования ярославцев.

Волонтеры ежедневно работают над тем, чтобы пристроить животных в любящие семьи. Кроме того, на постоянной основе в городе проводятся благотворительные акции.

Однако решить проблему только лишь силами волонтеров и зоозащитников невозможно. Ситуация требует немедленного вмешательства со стороны властей.