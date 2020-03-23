Обращение Генерального директора Холдинговой компании «Тандем» к арендаторам

Уважаемые партнеры!

Нашей компанией сформирована рабочая группа по стратегическому управлению в кризисных ситуациях. Ежедневно анализируется динамика трафика и продаж. Разрабатываются возможные сценарии развития событий и методы минимизации рисков. Мы готовы к любому варианту развития событий.

Мы проанализировали сложившуюся ситуацию и сформировали наиболее вероятный прогноз событий. На сегодняшний день падение трафика относительно аналогичного периода в феврале составляет 1,6% что обусловлено возникновением паники среди населения. Согласно исследованиям, паника пойдет на спад через достаточно короткий период времени, ориентировочно 15 дней, так как люди адаптируются и примут существующую ситуацию и начнут рационально воспринимать массированный поток информации из СМИ. Далее мы прогнозируем рост спроса на товарные категории, представленные в ОТК «Тандем», это обусловлено несколькими факторами:

- Высвобождение денежных средств у населения в виду отмены планируемых заграничных поездок;

- Перераспределение семейных бюджетов в виду опубликованного запрета на культурно-массовые и прочие развлекательные мероприятия;

- Появление свободного времени ввиду перевода на дистанционную работу и минимизацию прочих личных контактов;

- Погодные условия, позволяющие ускорить начало дачного сезона.

Именно эти факторы спровоцируют увеличения продаж, а именно:

Постановления правительства областей (Ярославская, Тверская и Владимирская), заявления Роспотребнадзора и решения руководителей компаний о переводе сотрудников на дистанционную форму работы говорит нам о том, что население будет находиться дома и лучшей возможности сделать то, на что ранее не хватало времени не найти. Речь идет о начале ремонтов и обустройстве квартиры.

Так же, закрыты границы, отпуска на море отменяются, для населения никакой другой альтернативы кроме дачного отдыха не остается, это говорит о том, что возрастёт спрос на строительно-отделочные и садовые материалы.

Понимая, что указанные выше группы товаров ближайшее время будут пользоваться повышенным спросом нам необходимо сформировать конкурентноспособное предложение для потребителя. Возможно, мы не можем предложить скидки, так как закупочная стоимость может сейчас возрастать, но мы можем заморозить повышение отпускных цен и тем самым дать возможность приобретения этих товаров и поддержку потребителю.

В связи с вышесказанным, нашей компанией выделены дополнительные средства для проведения информирующей рекламной компании в марте-апреле 2020г.

Тем, кто не готов сегодня к активной работе и настроен крайне пессимистично, хотелось бы сказать:

Паника - худший союзник! Кому- то понадобилось напугать человечество. Коронавирус не более чем обычная респираторная инфекция, а остановит его только естественная иммунизация населения, для которой нужно время. Зачем все это делается? Напуганный человек становится управляемым! Именно в этом, как мне кажется, кроется корень данной проблемы.

То, что сегодня искусственно нагнетается обстановка вокруг этого вируса, уже понятно многим. Какая-то оценка всего происходящего должна быть в голове у людей? Я призываю вас, не дайте проникнуть вирусу в ваш мозг!

Мы, со своей стороны с 1 апреля отменяем ежегодную индексацию арендной платы и фиксируем эти значения на 1 год.

А сегодня я прошу вас не делать поспешных выводов и не предпринимать не обдуманных решений.

С уважением, Елена Бородина